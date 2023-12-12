警搗荃灣工廈私煙倉拘兩運貨男　共檢15萬支煙值$55萬

海關今午（12日）在荃灣工廈破獲私煙倉，共檢獲15萬支懷疑私煙，市值約55萬元，應課稅值約37萬元，並拘捕兩名涉案男子，以及扣查一輛懷疑用於搬運私煙的私家車。初步調查相信，涉案私煙儲存倉庫主要供應私煙予荃灣區一帶。



海關在荃灣進行反私煙行動，檢獲15萬支懷疑未完稅香煙，市值約55萬元，應課稅值約37萬元。（林振華攝）

海關稅收罪案調查科私煙電購專責小組調查主任彭子昇表示，人員今午約3時進行反私煙行動期間，發現兩名男子搬運懷疑私煙，上前截查時發現5萬支懷疑未完稅香煙，隨即拘捕該兩名分別29歲和26歲、報稱無業的中國籍男子，並將兩人押到附近一工廈單位搜查，在單位內再檢獲約10萬支懷疑未完稅香煙。

海關在荃灣進行反私煙行動，檢獲15萬支懷疑未完稅香煙，市值約55萬元，應課稅值約37萬元。（林振華攝）

彭子昇指出，涉案工廈私煙倉面積約100至200呎，檢獲的香煙包裝箱上印有煙的標誌，海關仍在調查儲庫已運作多久，並會繼續追查該批私煙的來源和流向。記者現場所見，檢獲的私煙牌子包括「雙喜牌」、「中南海」、「迪寶路」、「摩迪」等，部分香煙包裝盒上印有簡體字「專供出口」。

海關在荃灣進行反私煙行動，檢獲15萬支懷疑未完稅香煙，市值約55萬元，應課稅值約37萬元，當中包括「雙喜牌」、「中南海」、「迪寶路」、「摩迪」等牌子。（林振華攝）

根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙，即屬違法，一經定罪，最高可判罰款100萬元及監禁兩年。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵crimereport@customs.gov.hk，舉報懷疑私煙活動。