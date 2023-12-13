將軍澳兩食肆遭企圖爆竊　警拘34歲男　再揭與另一宗爆竊案有關

將軍澳區過去兩日連接發生企圖爆竊案，警方追查下拘捕一名34歲男子，經調查發現他與9月份區內另一宗爆竊案有關，現正將他扣留調查。



警方稱將軍澳警區於過去兩日（12月11日及12日）凌晨分別接獲兩宗報案，指寶琳北路寶琳商場一間賣點心的店舖後門玻璃，與及翠琳路翠琳街市一熟食檔的收銀機有損毀痕跡，懷疑遭企圖爆竊。

將軍澳警區特遣隊人員根據線報分析及深入調查後，昨晚於寶琳北路拘捕一名34歲姓鄭男子涉嫌「爆竊」及「企圖爆竊」。

經初步調查，該名男子涉嫌與上述兩宗企圖爆竊案及今年9月翠琳路另一宗爆竊案有關，案中損失940元現金。被捕人現正被扣留調查。案件交由將軍澳警區刑事調查隊第一隊跟進。

根據《盜竊罪條例》（香港法例第210章）第11條，「爆竊」屬嚴重罪行，一經定罪，可判處監禁14年。警方呼籲餐廳和零售商店做好防盜措施，包括安裝智能閉路電視及鎖好門窗等，亦應避免存放大量現金在商鋪內。警方會調配軍裝及便裝人員，不定時進行針對性巡邏。

警方將繼續與社區維持緊密溝通，加強警民合作，攜手共同打擊罪行，並採取情報主導的策略性部署，配合軍裝便裝巡邏，不定時與其他部門展開聯合行動，防止及打擊爆竊罪案，保障市民的生命財產。