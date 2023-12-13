竊匪疑西貢尖風山闢巢穴　警搜獲飛虎頭套尖刀　附近多樹綁紅絲帶

臨近歲晚，爆竊犯或伺機「搵食」。警方表示，將軍澳警區野外巡邏隊昨日（12日）在西貢尖風山以西山坡展開打擊鄉郊爆竊行動期間，在山坡一處非郊遊人士使用的叢林中，發現一個相信是爆竊案疑犯用作藏身的位置，並在該處搜出兩個飛虎頭套及一把尖刀；又在附近發現多條綁於樹上的紅絲帶，與警方早前在打鼓嶺新村附近山坡及碧水新村以北山坡發現的紅絲帶相同，相信是同一犯罪集團用作標記路線，以便潛入附近屋苑進行爆竊。有關物品已交由將軍澳警區情報組跟進調查。



將軍澳警區野外巡邏隊昨日（12日）在尖風山以西山坡展開打擊鄉郊爆竊行動期間，在山坡一處非郊遊人士使用的叢林中，發現一個相信是爆竊案疑犯用作藏身的位置，又在附近發現多條綁於樹上的紅絲帶。（警方提供）

警方強調，將會加派軍裝、便裝及野外巡邏隊人員於叢林內巡邏，呼籲市民及保安人員如發現住所附近的山坡或叢林，出現不尋常的標記或記號，應立即通知警方；而如市民於隱蔽山坡叢林發現上述紅絲帶，亦應聯絡警方提供資料，各住戶、家傭及鄰里之間如發現任何可疑聲響或活動，應「見疑即報」。

此外，警方亦呼籲市民留意周遭環境，特別是依山而建的屋苑，指不法分子可能會利用山坡叢林作掩飾，沿山坡潛入單位爆竊；市民應安裝具有容貌識別功能的智能閉路電視系統，以便即時將可疑活動影像傳達戶主，並要留意住所附近空置或正在裝修的單位是否有賊人潛藏，保安人員晚間亦應加強巡邏該類單位及屋苑附近山坡位置，以防賊人潛入。