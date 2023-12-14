警破58宗網購騙案涉160萬　拘彈票黨26人　送貨員協助交收同被捕

警方破獲一個針對網購的「彈票黨」詐騙集團，騙徒以空頭支票向受害人購買貴重貨物，騙去貨物之餘，更訛稱過多了款項予受害人，要求交還差額，導致受害人雙重損失。警方於行動中拘捕26名男女，包括兩名主腦及骨幹成員，涉及款項160萬元。被捕人士當中包括速遞公司送貨員，警方發現詐騙集團會在速遞平台落單，找送貨員接洽受害人取貨，再送到詐騙集團手上，結果送貨員成為詐騙過程中重要一員。



警方在行動中檢獲一批證物，包括電話、支票及支票簿。（蔡正邦攝）

新界南警區重案組第3隊總督察陳嘉瑩交代案情稱，今年7月至11月期間，警方先後接獲58名市民報案，指在網上購物平台被騙去貨物及金錢，貨物種類包括手袋、手錶及鑽石戒指，最高價值是一個約6萬元的手袋，總共涉款約160萬。騙徒假冒買家，訛稱想購買受害人放售的貨物，受害人同意後便相約交收，並要求提供個人銀行戶口作收款用途。

詐騙集團隨後透過銀行櫃員機存入空頭支票，假裝過數予受害人，再派人假扮買家進行交收。受害人登入網上銀行檢查交易紀錄，見到金額入賬，以為已經過數而交出貨物。當中有案件，騙徒訛稱不小心過多了款項，要求受害人將差額轉賬回來，受害人不虞有詐導致二次損失。最後，完成交收一兩日後，受害人收到銀行通知，表示該筆轉賬無效始知受騙。

58宗騙案遍及全港。（蔡正邦攝）

警方經深入調查，鎖定一個活躍於全港各區的詐騙集團。前日（12日）採取代號「奇步」行動，當目標騙徒以同一方式向受害人騙取一隻價值5.5萬元的鑽石戒指之際，即場將騙徒拘捕，並起回該鑽石戒指。

同日，警方在全港各區進行拘捕行動，以「串謀行騙」拘捕兩名男主腦及24名骨幹成員。被捕人的角色包括與受害人在網上平台接觸、傀儡戶口持有人、負責交收貨物及將空頭支票存入受害人戶口。疑犯年齡介乎16歲至72歲，包括23男3女，行動中檢獲30部電話、4張支票、1本支票簿。

今次拘捕行動當中，部份被捕人士是速遞公司送貨員。詐騙集團於速遞平台落單，找送貨員接洽受害人取貨，再送到詐騙集團手上；結果送貨員有意無意地成為網購詐騙過程中重要一員。警方提醒送貨員，接單時要格外留神，如懷疑落單人提供異常高的運費、交收過程中對於交接人、地方或貨物性質有可疑之處，應立即舉報。

而警方檢視疑犯的電話資料時，發現騙徒有很多以修圖程式篡改的過數收據。另外，一名被捕男子更被發現藏有一個冰壺，涉嫌「藏有工具可作吸食毒品用途」被捕。23名被捕人已獲准保釋候查，須於明年1月中旬向警方報到。餘下3名被捕人已合共被暫控一項「串謀詐騙」罪，案件今日（14日）下午在沙田裁判法院提堂。

新界南總區刑事部警司姚永勤（中）、重案組第三隊總督察陳嘉瑩（左）及防止罪案科總督察陳詠君（右）。（蔡正邦攝）

涉案的鑽石戒指。（蔡正邦攝）

新界南總區防止罪案辦公室主任陳詠君總督察指出，網上購物是大勢所趨，詐騙集團看準此交易手法，毋須如電話騙案、投資騙案般花長時間找獵物及度身訂造劇本博取受害人信任；反而輕易地扮演買家或賣家，安排團夥成員由線上到線下接觸受害人、聘請傀儡開銀行戶口收取騙款、出電話卡、偽造過數紀錄。

其實每宗網購騙案所牽涉的騙款金額未必很高，正因如此，消費者警覺性較低。加上詐騙手法相對容易及變數低，騙徒成功率較高。重案組是次行動偵破超過60宗、牽涉「彈票黨」假扮買家用空頭支票的網購騙案。

陳詠君提醒巿民時刻保持警覺，要查證背景，無論作為買家或賣家，建議花點時間查證交易另一方的背景，包括搜尋對方帳號有否負評、是否值得信賴；同時在警方的一站式「防騙視伏器」內輸入對方帳戶名稱、聯絡電話、銀行戶口等資料，便可即時得出一個詐騙風險評估結果，避免高危有伏或疑似有伏的交易。

另外盡量要求對方親身交收，並先記錄對方的資料，方便日後追查；安排「一手交錢，一手交貨」，甚至貨到付款。而當中以「現金交收」比「入票過數」更為穩陣，因為現金在手可即場點算，毋須事後到銀行入票才知是「空頭支票」；亦可避免騙徒聲稱「過多咗錢」。

陳續稱，要查清楚戶口結餘，如果對方出示轉賬紀錄（俗稱入數紙），聲稱已過數到銀行戶口，巿民即時登入電子銀行查核，確定「可用結餘」數目才是真正可以用到的金額；「戶口結餘」只是「已過數」的假象。

除了現金交收，也可以選擇「轉數快FPS」確保交易金額即時到賬才出貨。警方「防騙視伏器」最近亦與「轉數快」平台連接，設立「可疑識別代號警示機制」。 當巿民用「轉數快」平台準備過數，輸入收款人資料（包括手機號碼、電郵地址和轉數快識別碼 （FPS ID）），若資料是「防騙視伏器」內被標籤為「高危有伏」的資料脗合，確認交易前收到警示，提醒要考慮清楚，再決定是否應該取消或繼續進行交易。所以用「轉數快」平台過數亦多一重保障。整個交易過程中，若對對方身份或交收安排有可疑，應該立即停止交易，並考慮致電警方防騙易24小時熱線18222查詢。

警方新界南總區刑事部警司姚永勤稱，「串謀行騙」是嚴重罪行，一經定罪可以判處最高監禁14年。警方同時提醒市民，切勿被不法分子誤導，為金錢利益，租借或售賣銀行戶口給他人作非法用途，「洗黑錢」也是極嚴重罪行，一經定罪，最高可以罰款500萬及監禁14年。