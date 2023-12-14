海關首11個月緝獲379宗瀕危物種案件　比去年多三成　檢$8000萬貨

香港海關與漁農自然護理署聯合打擊瀕危物種走私活動，今年頭11個月，海關緝獲的瀕危物種案件數目有379宗，一共拘捕263人，總貨值約8000萬。海關指案件數目較去年全年多近3成，反映有明顯上升趨勢。而航空旅客涉及的瀕危物種案件，大多是外遊時較容易買到的物品，然後當手信或紀念品帶返港，例如巴西受管制的魚翅、美國及加拿大的花旗參、尼日利亞的象牙製品及蘭花等。隨著聖誕及新年假期將至，海關提醒市民在外地帶手信返港時，必須小心確定物品是否為受管制的瀕危物種。



機場科航空旅客第二組指揮官劉良智（左）表示，今年頭11個月，海關緝獲的瀕危物種案件數目有379宗，當中拘捕263人，總貨值約8000萬，案件數目比去年全年多近3成，案件有明顯的上升趨勢。（黃偉民攝）

劉良智表示，海關根據有效風險評估、情報交流及配合先進的檢查設備，在各海陸空管制站及邊境揀選旅客、貨物、郵包及運輸工具進行監控及查驗，嚴厲打擊各類型走私活動，其中在打擊瀕危物種方面，海關一直與漁護署保持緊密合作，定期進行不同聯合行動，加強執法，積極阻止涉及瀕危物種的非法活動。

海關於2021年及2022年緝獲瀕危物種的案件數目分別為306宗及291宗，惟今年頭11個月，海關緝獲的瀕危物種案件數目已有379宗，拘捕263人，總貨值約8000萬元，案件數目比去年全年多3成，反映案件有明顯上升趨勢。

截至今年11月，海關經貨運緝獲的瀕危物種案件數目達到129宗，佔案件總數的34%，與去年全年的貨運數目案件相若，大部分在航空貨運渠道撿獲的貨品，主要是受管制的魚翅、木材及乾海參；而經陸路或海路貨運渠道撿獲的貨品，主要是受管制的海馬、蘭花及乾海參。

在客運方面，隨著疫情緩和，今年2月香港與內地及國際恢復通關，出入境旅客人數逐漸回升，經客運緝獲的貨品有明顯上升趨勢，2021年及2022年分別有有135宗及150宗，但今年頭11個月則急升至250宗，增長達67%，大多數案件是旅客在沒有許可證的情況下，經內地攜帶受管制的花旗參、蘭花、石斛及乾海馬返港。

旅客涉及的瀕危物種貨品，大多是外遊時容易買到的手信或紀念品，例如巴西的受管制魚翅、美國及加拿大的花旗參、尼日利亞的象牙製品及蘭花、印度的魔鬼魚乾或受管制木材、以及台灣的虎骨酒等。（黃偉民攝）

劉良智指，航空旅客涉及的瀕危物種案件物品，大多是市民外遊時容易買到，然後當手信或紀念品帶返港，例如巴西的受管制魚翅、美國及加拿大的花旗參、尼日利亞的象牙製品及蘭花、印度的魔鬼魚乾或受管制木材、以及台灣的虎骨酒等。

海關重申，根據進出口條例，任何人輸入或輸出未列入貨倉單貨物，一經定罪最高可被罰款200萬及監禁7年，提醒市民切勿以身試法。隨著聖誕及新年假期將至，市民趁機外遊，外地帶手信返港必須小心確定是否為受管制的瀕危物種，如有疑問切勿帶返港，以免觸犯相關法例，呼籲市民切勿心存僥倖。