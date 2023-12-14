大埔食品工場六旬男跟車工跌傷後腦　留醫半月不治遺下體弱病妻

工業傷亡權益會今日（14日）透露，一名年逾60歲的陳姓跟車男工，於11月27日在大埔一食物工場送貨期間意外跌倒，導致後腦重創，於威爾斯醫院留醫約半個月，至本周一（12月11日）不治。會方表示，涉事公司雖曾多次與家屬見面，但至今未承諾提供賠償或恩恤金，並指死者妻子因健康欠佳只能打散工，面臨經濟和住屋困難，正向家屬提供適切協助。警方表示，11月27日中午12時47分，大埔大順街3號一工場有人意外受傷，但毋須警方到場。《香港01》正向涉事公司及勞工處查詢事件。



工業傷亡權益會幹事謝欣然表示，姓陳死者在涉事公司任職跟車10多年，暫未清楚發生意外過程，只知男事主於搬貨期間跌倒。會方在陳先生離世後接獲其他機構轉介，昨晚（13日）首次與陳太會面後，已為她申請不同的支援基金。

謝續稱，陳氏夫婦生前居於「劏房」，同樣年逾60歲的陳太因健康欠佳，只能打散工，陳先生原為家中經濟支柱並打點日常生活，丈夫突然離世除令陳太悲傷不已，更要面對經濟和住屋困難，擔心日後的生活情況。據了解，兩人育有一名長居外地的兒子，現已回港跟進父親後事。