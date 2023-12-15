警兩周反騙案行動拘逾千人涉款21.8億　騎劫WhatsApp集團12人被捕

警方由11月27日至本月14日，一連18日進行代號「謀攻」行動，以打擊本地騙案及科技罪案，共拘捕1,223名疑犯，年齡介乎13至87歲，罪名主要為涉嫌串謀詐騙、以欺騙手段取得財產及洗黑錢。行動共偵破827宗騙案或科技罪案，涉及款項21.8億港元，共2,848人受騙。

近期不時有市民稱被盜用WhatsApp帳戶，令帳戶持有人甚至親友墮入騙局蒙受損失，網絡安全及科技罪案調查科於周三（13日）成功瓦解一個騎劫WhatsApp帳戶的本地犯罪團伙，他們涉嫌於今年10月中至11月中，騎劫受害人的WhatsApp帳戶，假扮受害人並向其WhatsApp聯絡人借貸，金額介乎2,000至5萬元，並要求對方轉帳存入指定傀儡銀行戶口。案中共拘捕10男2女疑犯（18至45歲），涉嫌串謀詐騙及洗黑錢。



騙案新聞大全．專頁｜騙案日日有、天天新 Whatsapp騙案、電話詐騙即時「報」

首10個月錄3.3萬宗騙案涉$72.5億 損失金額按年升近倍

網絡安全及科技罪案調查科警司許綺惠表示整體騙案有上升趨勢，今年1至10月期間，警方共接獲3.3萬宗騙案，較去年同期的2.2萬宗上升超過五成，損失金額亦較去年同期上升超過九成，由37.6億增至72.5億港元。

整體騙案有上升趨勢，今年1至10月期間，警方共接獲3.3萬宗騙案，較去年同期的2.2萬宗上升超過五成，損失金額亦較去年同期上升超過九成，由37.6億增至72.5億港元。（梁偉權攝）

今年頭10個月接獲騙案中大多為網上騙案，佔全部騙案約7成，錄得2.3萬宗，損失金額43.2億港元。當中以網上購物騙案佔最多，錄得7,739宗；其次為網上投資騙案，錄得4,045宗；釣魚騙案達3,795宗；網上求職騙案有3,100宗；網上戶口盜用騙案亦有3,078宗，包括近日常見的WhatsApp帳戶盜用。

因應罪案上升趨勢，警方刑事部統籌各大總區，由11月27日至本月14日，一連18日進行代號「謀攻」行動，以打擊本地騙案同科技罪案。行動中，警員共拘捕1,223名疑犯（13至87歲），分別871男352女，罪名主要為涉嫌串謀詐騙、以欺騙手段取得財產及洗黑錢。行動共偵破827宗騙案或科技罪案，當中以網上求職騙案、網上投資騙案及網上購物騙案為主，涉及款項21.8億港元，共2,848人受騙。

冒WhatsApp帳戶持有人向友借貸 12人涉騙$396萬被捕

就一項針對盜用WhatsApp帳戶的拘捕行動中，網罪科於周三（13日）成功瓦解一個騎劫WhatsApp帳戶的本地犯罪團伙，他們涉嫌於今年10月中至11月中，騎劫受害人的WhatsApp帳戶，假扮受害人並向其WhatsApp聯絡人借貸，金額介乎2,000至5萬元，並要求對方轉賬存入指定傀儡銀行戶口。行動中共拘捕12名疑犯（18至45歲），分別10男2女，涉嫌串謀詐騙及洗黑錢，他們現正獲保釋候查。

案中共有326人受騙，他們的騙款被存入18個帳戶，合共損失396萬元。據警方調查，12名被捕人當中10名為傀儡戶口持有人，餘下兩人負責控制傀儡戶口，他們主要在香港操作相關戶口。警方在拘捕行動中檢獲手提電話，並會繼續調查案件。

警方瓦解一個涉嫌騎劫WhatsApp帳戶的本地犯罪團伙，騙徒騎劫受害人的WhatsApp帳戶，假扮受害人並向其WhatsApp聯絡人借貸，再要求對方將錢存入傀儡戶口。（梁偉權攝）

假網站騎劫WhatsApp漸減 短訊騙驗證碼盜帳戶趨增

警方留意到，即時通訊軟件帳號被騎劫個案今年顯著增加，至10月已經錄得近2,850宗有關案件，損失金額達550萬元，超過95%與WhatsApp平台有關，騙徒手法有二：

一：透過搜尋器優化中毒（SEO poisoning）攻擊

騙徒會先製作假的WhatsApp登入版面網站，然後在搜尋器中以WhatsApp作關鍵字投放廣告。當市民在搜尋器中輸入「WhatsApp」，假網站將以置頂廣告形式出現，如用戶點擊置頂廣告進入虛假網站，掃描騙徒的二維碼，或提供電話號碼及驗證碼等信息，騙徒便可以通過網上版WhatsApp，同時登入受害人的帳戶，令受害人難以察覺異樣。

二：透過漁翁撒網發放「白撞」SMS短訊

騙徒以用戶即時通訊軟件帳號將被註銷為餌，誘使受害人點擊連結進入假網站。假網站內的「客戶服務員」的聊天機械人，會要求用戶輸入電話號碼及驗證碼，然後騙徒會嘗試用相關資料登入受害人的WhatsApp帳戶。

不過，警方稱透過搜尋器而中毒的詐騙手法近期已有下降趨勢，警方一直與網絡供應商保持合作，並要求電訊商將假網站下架。然而，經「白撞」SMS短訊的詐騙方式有所增加。

警方呼籲，如市民的WhatsApp帳戶被騎劫，應首先冷靜，並登出所有已經連結裝置，然後再重新登入。如騙徒已經掌握受害人的WhatsApp聯絡人，並已發放勒索訊息，受害人可用其他社交媒體告訴朋友「WhatApp已中招」。

警方提出6項建議，以預防WhatsApp帳戶被騎劫。



一：​如收到「白撞」短訊或訊息裏附有不明來歷連結，不要隨便點擊。

二：啟用WhatsApp的雙重認證，不要向任何人透露驗證碼。

三​：定期檢查WhatsApp已連結裝置，緊記登出並非使用中連結裝置。

四：定期檢查WhatsApp已封存的訊息中，是否有未曾發過的訊息。

五：當網上瀏覽器搜尋WhatsApp網頁版的時候，留意網站連結及有否贊助字樣，不要使用假網站。

六：如收到其他人要求借款、匯款或提供個人資料信息，應致電當事人以確認身份。

網絡安全及科技罪案調查科網絡情報組警司許綺惠（中）、財富情報及調查科總督察范偉豪（左）及商業罪案調查科高級督察林俊康（右）向傳媒簡報案情。（鄧海興攝）

轉數快入識別代號收高危警示即存高度詐騙風險

警方呼籲，市民可使用守網者網頁及「防騙視伏App」。在轉帳前，警方建議先把對方的手機號碼、網址、收款帳戶、社交帳號等輸入至「防騙視伏器」或「防騙視伏App」評估詐騙風險，如有懷疑可致電防騙易熱線18222查詢。

「防騙視伏器」資料庫已於11月26日連結至轉數快、銀行及儲值支付工具的用戶。透過轉數快平台轉帳時，如輸入的轉數快識別代號（包括手提電話號碼、電郵地址和轉數快識別碼）與向警方舉報的詐騙有關，「防騙視伏器」內將標籤為紅色「高危有伏」，用戶在確認交易頁面會收到高危警示，提醒有關轉帳存在高度詐騙風險。

警方亦留意到，部分市民透過轉數快識別代號轉帳時，即使看見「高危警示」訊息，仍然選擇過數。警方強調，這些收款帳號與詐騙案件有關，它們會被用作收取騙款、清洗黑錢和進行其他違法活動。警方亦留意到，有不法分子聲稱轉數至有關帳號沒有任何風險，亦指毋須理會「高危警示」訊息。警方呼籲，市民千萬不要相信此類謊言，並保持冷靜停止過數，以免受騙。

警方提醒，「防騙視伏器」的資料庫會每日不定時更新至轉數快平台，但未必能記載所有與詐騙活動有關的資訊，尤其一些進行中但未有人報案的案件，因此沒有警示並不代表完全安全，市民應時刻提防詐騙。