打擊騙案｜警搗洗黑錢集團拘966傀儡戶口持有人 外傭收200元開戶
警方由11月27日至昨日（12月14日）一連18日進行代號名為「謀攻行動」，以打擊本地騙案及科技罪案，共拘捕1,223名疑犯，當中有966人為傀儡戶口持有人。行動共偵破827宗騙案或科技罪案，涉及款項21.8億港元，共2,848人受騙。
其中一宗案件涉及一個本地洗黑錢集團，涉嫌招攬並開立最少25個屬於外籍家庭傭工的銀行戶口，以收取渉及最少52宗詐騙案中，約港幣340萬元騙款。行動中，警方成功拘捕16人，包括14名外傭。另外，警方亦留意到有犯罪分子公然在網上招攬戶口，以「搵快錢」作為噱頭，引誘市民特別是年輕人借出或賣出戶口，以作洗黑錢用途。警方其後展開行動，拘捕8名洗黑錢集團「買手」，相信行動已經成功打擊多個專門收取戶口的犯罪集團。
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因應罪案上升趨勢，刑事部統籌各大總區展開大型行動，共拘捕1,223名疑犯（13至87歲），分別871男352 女，罪名主要為涉嫌串謀詐騙、以欺騙手段取得財產及俗稱洗黑錢罪。行動共偵破827宗騙案或科技罪案，當中以網上求職騙案、網上投資騙案及網上購物騙案為主，涉及款項21.8億港元，共2,848人受騙。
警方發現由今年1月至10月，大量犯罪得益流入本地銀行體系，當中涉及32宗本地及海外詐騙案件，共流入到54個銀行戶口，形式包括電話騙案、投資騙案、網上情緣騙案等，多名受害人共損失9,700萬港元。有見及此，警方在12月8日展開行動，共拘捕12人（20至45歲），5男6女涉嫌串謀洗黑錢，另外1名女子涉嫌阻差辦公被捕。12人當中包括4骨幹成員。人員在行動中撿獲120萬現金、25張銀行卡、多部智能電話及電腦。
犯罪集團以數百元利誘外傭開設傀儡戶口
財富情報及調查科總督察范偉豪表示，行動中，警方留意到被捕的傀儡戶口持有人當中，外傭的比例佔約百分之四，即38人，意味有犯罪集團招攬外籍家庭傭工出售戶口。
財富情報及調查科人員於今年11月27日採取執法行動，針對一個本地洗黑錢集團，涉嫌招攬並開立最少25個屬於外籍家庭傭工的銀行戶口，以收取渉及最少52宗詐騙案中，約港幣340萬元騙款。行動中，警方成功拘捕16人（21至54歲），包括2名本地男子、13名菲律賓籍外傭及1名印尼籍外傭；當中4名為骨幹成員，其餘12名為傀儡戶口持有人，他們涉嫌干犯「串謀洗黑錢」及「洗黑錢」罪行。
調查後得知，該洗黑錢集團成員以微薄的金錢約200至500元，引誘外傭交出個人資料予犯罪集團開立虛擬銀行戶口，並用傀儡戶口收取詐騙案的犯罪得益。警方相信行動已經成功瓦解左一個活躍既本地洗黑錢犯罪集團。
針對犯罪集團招攬外傭洗黑錢的情況，除執法行動以外，警方亦積極作出反洗黑錢宣傳教育工作，並於今年11月至12月期間，財富情報及調查科人員主動聯繫印尼領事館及菲律賓領事館，與領事館代表及銀行代表共進行了3次會面，就聯合舉辦反洗黑錢宣傳活動探討互相合作的可能性。
網上標榜「搵快錢」利誘市民開設傀儡戶口 警拘8名「買手」
警方亦發現，有犯罪分子公然在網上招攬戶口，他們常見於網上標榜「搵快錢」群組發布帖文，以「搵快錢」作為噱頭，引誘市民特別是年輕人，以借出或賣出戶口，並訛稱行為並非犯法。犯罪集團甚至會要求市民交出個人資料，例如身份證副本、住址證明、電話卡等，以便騙徒操控銀行戶口。犯罪集團的「買手」獲得戶口後，會馬上利用戶口收取詐騙款項，以清洗犯罪得益。
有見及此，在謀攻行動期間，財富情報及調查科、元朗警區及旺角警區分別進行網上巡邏，合共展開5次行動，以「煽惑他人洗黑錢」及「串謀洗黑錢」罪，共拘捕8名洗黑錢集團「買手」，包括6男2女（22至38歲），警方相信行動已經成功打擊多個專門收取戶口的犯罪集團。
警方再次提醒市民，切勿租借及賣出自己銀行戶口，無論戶口持有人和不法分子相識與否，戶口一旦用作「洗黑錢」用途，戶口持有人已干犯相關罪行。警方留意到，被捕的傀儡戶口持有人佔整體被捕人士接近8成，即966人，情況堪憂。
根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第27條，法庭可就「洗黑錢」罪行判刑時，根據「洗黑錢」罪行的普遍程度或嚴重程度，選擇加重刑罰。以今年一宗區域法院審理的「洗黑錢」案件為例，被告人為傀儡戶口持有人，在判刑時刑期由25個月監禁加刑至30個月監禁，增幅達到百分之二十。
警方提防罪建議
有見及此，警方提出數項防罪建議。商業罪案調查科高級督察林俊康表示，就求職騙案而言，騙徒通常透過網上社交平台或即時通訊軟件大量發放招聘廣告，這些招聘廣告內容含糊，並會用吸引眼球的字眼，例如「搵快錢」、「無需經驗」、「在家工作」、「高薪厚職」等，針對受害人求職深切的心態。
警方呼籲：
● 市民切勿輕易相信網上討論區或社交平台的招聘廣告或留言，應透過可信賴的求職途徑。
● 對於聲稱能夠賺快錢的途徑，以及不拘學歷或工作經驗，但報酬異常優厚的職位，應有所警惕。
● 應徵前先了解公司背景、業務、工作性質及地點等。
● 如果有人提出不合理要求，例如要求申請貸款、購買昂貴物品或交出銀行卡密碼等，應立刻拒絕。市民應該謹慎保護自己的個人資料，包括信用卡資料，以免騙徒有機可乘。
就投資騙案而言，警方留意到騙徒會利用虛假投資應用程式或網站，誘使受害人投資不同項目，例如金融產品、外匯及虛擬貨幣等。騙徒首先會在網上社交平台、討論區或即時通訊軟件發放廣告、訊息，以低風險、高回報作招徠，向他們推介網上投資交易平台，吸引網民參與投資。然後騙徒會向受害人傳送超連結或者QR code，受害人點擊超連結後，頁面將會轉向下載虛假的應用程式或網站，騙徒向受害人聲稱可透過應用程式或網站作投資。
當受害人在虛假平台開設投資戶口後，騙徒飾演「客戶服務員」，並會指示受害人轉賬至本地個人銀行戶口，聲稱用作充值相關的投資戶口。在開戶初期，為博取受害人信任，騙徒會在受害人投資戶口製造虛假交易記錄及回報，令戶口資產看似有所增長，但實際上去虛假投資平台上顯示的資產數值並無任何意義。當受害人想套現，騙徒會以須繳交高昂手續費，或聲稱系統故障拖延付款。當受害人被禁止從虛假的投資平台取回金錢，才洞悉是騙局。
警方呼籲：
● 市民切勿盲目相信陌生人，自稱KOL或投資大師的建議。應該自行深入了解投資產品的特點及風險，按自己投資目標及風險承受能力，選擇合適的產品。
● 市民切忌貪婪，高回報投資通常伴隨著較高的風險。
● 投資者在不受規管的平台上交易，很大機會會墜入不同形式騙局。因此市民在進行任何投資決定前，應小心謹慎，尤其涉及自己不熟悉的計劃或產品的時侯，應加倍小心。市民可考慮向有信譽的公司或相關監管機構查詢，了解有關的投資平台或者產品是否存在。