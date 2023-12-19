石硤尾燒車內情｜手寫車牌貨van被偷後起火　租車人徬徨網上求助

石硤尾白田街昨晚（18日）有「手寫車牌」客貨車起火，車頭有撞毀痕迹，司機不知所終。案件更多內情曝光，原來有人向車行租車後撞車，待修期間以手寫車牌「頂檔」，但停泊在元州邨停車場時被偷走。租車的周先生今日（19日）在網上求助，他向《香港01》指十分徬徨，擔心如未能尋獲偷車賊，他要「上身」負責高額賠償。保險業界指，如車行已買「全保」，大多會以「市價」賠足；如只購「第三保」未能賠足，車行可向相關人士追討剩餘維修費，大前提是當事人沒牽涉任何刑事成份。



涉案貨van於12月18日晚上，在石硤尾白田街與窩仔街交界起火，消防在場灌救。（林振華攝）

周先生表示，今年10月下旬開始向租車公司租用涉事貨van送貨，早前曾將貨van借予另一名友人暫用。惟上周六（16日）凌晨5時半，友人港島區失事，貨van撞至車頭損毀。他們原打算將車送到車房維修，惟車房人手短缺，無奈下車房提供手寫車牌「頂檔」。上周六起，友人將貨van暫泊長沙灣元州邨停車場，原定明日（20日）再將車送修，故除了周先生與涉事朋友外，他估計只有車房人員及車主知道貨van暫泊處。

不料至昨晚（18日）晚，周先生突然接獲警方來電，指該貨van在石硤尾起火。他表示，上周六撞車後，車頭雖有損毀，但泵把仍在；惟昨晚火燒車後，泵把已不翼而飛。他又引述警方指，由於貨van焚毀，未能尋獲賊人指模；車cam亦未能拍到賊人「全相」，估計找到賊人的機會「可能好渺茫」。

涉案貨van車頭有撞毀痕迹，租用人周先生表示，車頭在被偷車前已失事撞毀，車房提供手寫車牌「頂檔」。（林振華攝）

周先生強調平日「行得正企得正」，沒有與人結怨，對一輛已撞毀的貨van被人偷走感到大惑不解，「都唔明點解要偷架壞嘅車呢？仲要起埋火！」他又形容自己「知識唔係話好多」，不懂如何應對今次事件，最擔心是一旦找不到偷車賊，自己可能要「上身」負擔高達15萬至20萬元賠償，故希望獲取法律意見，同時呼籲目擊者甚至拍攝到貨van被偷或起火經過的人，致電9339-6962與他聯絡，提供更多資料或片段，以助追緝賊人。

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄稱，車輛掛上「手寫車牌」在路面行駛並不合法，但如不涉及機件，不會影響保險賠償問題。至於撞車、車輛起火等意外，如車行本身已購買「全保」，保險公司大多會以有關車輛的「市價」賠償；但如車行只購買「第三保」，保險公司只會賠墊底費，車行可向相關租用人或司機循民事索償追討剩餘的維傷費。羅強調，所有賠償的大前提是當事人沒有牽涉任何刑事或違法成份，否則另作別論。

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案發於昨晚（18日）10時19分，途人發現一輛輕型貨車在石硤尾邨美葵樓對開白田街與窩仔街交界起火，消防動用一條喉及一隊煙帽隊將火救熄。警方調查時發現有人擅自將該輕型貨車駕走，到上址時車輛疑因故障起火，火警初步無可疑，但疑因涉及偷車，案件列作「車輛起火」及「未獲授權而取用車輛」處理，交由深水埗警區刑事調查隊跟進。