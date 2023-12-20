黃大仙東頭邨火｜男戶主做三行欠債逾百萬元　趁妻女熟睡持刀施襲

黃大仙東頭邨貴東樓7樓一個單位，今晨發生火警，男戶主被發現倒斃屋內成焦屍，妻子、長女有刀傷，連同幼女一併送院，警方重案組接手，起火原因仍有待調查。消息稱，男戶主做三行，最近疑欠債百萬財困感不開心。有人趁妻女在睡夢中突然持刀施襲，3母女逃出單位向鄰居求救，未幾單位即告起火。



消息稱，男戶主為三行工人，近日透露欠債百多萬元，飽受困擾。事發時有人趁妻女熟睡，突然用刀襲擊妻子和長女，49歲妻子左後腦受傷，16歲長女左手腕左前額刀傷，12歲細女沒有受傷。3母女奪命逃出向同層鄰居求救暫避，未幾單位冒出濃煙，消防到場發現男户主燒焦的屍體。

大廈地下大堂遺下染血白布。（黃學潤攝）

事發於今日（20日）上午7時19分，警方接報黃大仙東頭邨貴東樓7樓一個單位起火，現場傳出爆炸聲，玻璃窗碎裂飛散落樓。大批救援人員趕至，在起火單位找到一具男性焦屍，另外尋獲3母女，其中母親頭和右手割傷流血、長女頭和手傷，頸部染滿鮮血、幼女赤腳未見表面傷痕。

一塊染血白布置於地下大堂，火警調查犬到場調查現場是否有助燃劑。現場消息指煤氣喉沒有損毀，初步不涉及漏煤氣。火警於7時47分救熄，大廈另有3名女住戶吸入濃煙不適，由救護員在場處理，起火原因有待調查。

傷者送院情況

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