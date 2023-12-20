根德閣單位兩周兩次氣爆均涉漏氣　機電署命供應商檢驗全屋苑喉管

九龍塘根德閣一單位昨晚（19日）晚上發生火警及爆炸，導致屋內一名菲傭和一名女嬰遭燒傷，兩人送伊利沙伯醫院治理後均情況穩定。同一個單位在本月3日亦曾發生氣體爆炸事件，一名63歲婦人左手及面部燒傷送院。機電工程署回覆《香港01》查詢表示，兩次意外均不涉爐具問題，而是涉及不同位置發生氣體滲漏。其中昨晚意外是因大廈嵌入牆身的供氣分喉有滲漏，積聚的氣體經燃點而導致。由於相關氣體喉管已使用約38年，機電署要求氣體供應公司為該屋苑作全面檢查，確保安全。



九龍塘根德閣5座一單位昨晚（19日）有煮食爐疑爆炸起火，一名手抱嬰兒須送院檢查。（羅日昇攝）

至於同一單位在本月3日發生的氣體事故後，機電署稱當日已檢走有關煮食爐及配件作進一步調查，並發現事故源於接駁石油氣煮食爐的喉管配件漏氣，令積聚的氣體經燃點後導致意外，事件與煮食爐無關；事後涉事單位已安裝另一型號的全新石油氣煮食爐、接駁喉管及配件，署方昨日未發現有關煮食爐、接駁喉管或其配件有氣體泄漏。

機電署呼籲市民如懷疑有氣體泄漏，應馬上停止使用氣體爐具及電器，保持處所空氣流通，並盡快通知註冊氣體供應公司處理；若情況嚴重，應致電999緊急熱線尋求協助。

▼12月19日根德閣5座單位氣體爆炸意外情況▼



▼12月3日根德閣同一單位氣體爆炸意外情況▼

