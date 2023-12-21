黃大仙偷車｜電單車失而復得　車主無奈：買咗架新啦！

一輛電單車因為違反交通規例，今早被警員截查，司機加速逃至黃大仙東頭邨棄車，同伴「走唔切」就擒。警方調查下揭發涉事電單車是失車，車主黎先生接獲通知趕到認領，卻沒有失而復的喜悅：「我買咗架新車㗎啦！今日去拎新車本來！點知佢又打電話嚟攞舊車！」非常無奈。他又引述警員指相信賊人偷車用於送外賣，本來好新淨的電車單被揩花弄損，明言新車會加強防盜。



車主黎先生認領失車感到無奈：「我買咗架新車㗎啦！我今日去拎新車本來！點知佢又打電話嚟攞舊車！」（鄭嘉惠攝）

事緣一輛電單車今晨（21日）遇警員截查時司機加速逃走，最後在黃大仙東頭邨停車場外棄下同伴及電單車逃去，警方拘捕男乘客涉嫌偷車及偽造虛假文書。警方稍後聯絡到車主黎先生，他到來東頭邨認領失車。黎指3年前以4萬多元購入，本月1日於秀茂坪邨外被人偷去，已經打定輸數，沒預計可尋回，隨即付款買新車。他無奈道：「我今日去拎新車本來！點知佢又打電話嚟攞舊車！」

他引述警員指相信賊人偷車用於送外賣，今早賊人在原本右轉的東頭邨道直去，被交通警截查，並加速逃走。賊人在東頭邨棄車時遺下約2,000元現金、油卡及信用卡等。

本來新淨的電車單被揩花弄損，黎先生指：「（尋回失車）都唔知好唔好彩，搵返架車仲要搞好多嘢。」明言新車會加強防盜，「會裝防盜GPS，乜都裝。」

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事發於今日（21日）上午7時55分，有巡邏警員見電單車形跡可疑，遂上前截查，但司機加速逃走，到達上址時棄車而逃，乘客被截獲拘捕。涉事電單車橫亙東發道東頭邨停車場對開迴旋處，警員進一步調查發現，電單車行車證和底盤號碼均與車牌不符，懷疑為偷車，電話座還夾有手機。被捕男子涉嫌偷車及偽造虛假文書，警方正追緝在逃司機。