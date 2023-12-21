大埔中心埋站輾老翁腳掌或須截肢　九巴：涉事車長被停職

一名60歲老翁昨日（20日）在大埔中心巴士站被一輛九巴74X撞到輾過前腳掌，家屬在網上表示家翁面臨截肢手術。九巴公司回覆《香港01》查詢時表示，涉事車長已被暫停駕駛職務，九巴會配合警方調查，並已即時派員到醫院慰問傷者。



六旬老翁昨（20日）在大埔中心巴士站被74X九巴輾過前腳掌。事主的媳婦在社交網站發帖，希望取得閉路電視等片段，還原意外真相。（Quincy Tso上載大埔 TAI PO）

一名女子昨晚在社交網站發帖，指其家翁昨晚（20日）9時45分，在大埔中心巴士站被巴士74X輾過左腳。她形容家翁傷勢嚴重「隻腳已經血肉模糊了」，面臨截肢手術，同時希望取得閉路電視等片段，了解意外發生的經過。

發帖者引述家翁稱，當時巴士司機「係面向佢，亦望住佢」，她「希望搵到目擊證人證明巴士司機入彎的時候踩油 ，若果司機加速，確實係一般老人家冇辦法避免。」街坊就此有不同見解，有稱司機入彎時踩油，也有批評路人「唔睇車」。發帖者強調意外已發生，無意掀起罵戰或仇恨，希望街坊諒解家屬心情，提供片段還原意外真相。

九巴公司回覆《香港01》查詢時表示，周三晚上9時許，九巴一輛74X巴士駛至大埔中心巴士總站時與一名途人發生意外，公司已即時派員到醫院慰問傷者；涉事車長已被暫停駕駛職務，九巴會配合警方調查。

警方指，12月20日晚上9時45分左右，一輛巴士埋站時由右至左碌到一名60歲姓伍老翁的前腳掌，56歲姓丁巴士司機協助調查。

一名女子在社交網站發帖，指其家翁被巴士74X輾過左腳，希望取得閉路電視等片段，了解意外發生的經過。