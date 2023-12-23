$1650萬冰毒融入油畫工藝品　難逃海關法眼　非洲回港男女同被捕

海關人員昨日（22日）在機場偵破一宗港人於行李藏毒的販毒案。人員昨日在機場截查從莫桑比克馬普托經卡塔爾多哈返港的29歲本地男子和27歲本地女子，從兩人寄艙行李內的油畫及工藝品，起出合共33.5公斤冰毒，市值約1,650萬元，隨即以涉嫌販運危險藥物拘捕兩人。海關形容販毒集團企圖以「精良手法」將毒品融入油畫及工藝品，減低被揭發的風險。



海關毒品調查科機場調查課高級調查主任梁錦榮展示人員昨日（22日）在機場截獲的一批冰毒，它們被藏在一批油畫和工藝品內，由兩名港人帶返本港。（梁偉權攝）

海關毒品調查科機場調查課高級調查主任梁錦榮表示，人員昨日在機場截查該對男女時，使用X光機檢查他們的3件寄艙行李，發現當中有可疑，進一步檢查時發現行李內的10幅油畫和54件工藝品重量異常、且有白色蠟層，將它們打開後發現該批毒品。他相信不法集團是以精良手法將毒品融入油畫和工藝品當中，例如將毒品融入油畫後方一層難以取出的膠層內，圖減低被發現機率。被捕男女分別報稱是銷售員和無業，梁錦榮稱兩人何時離港、以及是否收酬販毒仍待調查。

梁錦榮表示，不法分子以精良手法將毒品融入油畫和工藝品當中，如將毒品融入油畫後方一層難以取出的膠層內，圖減低被發現機率。（梁偉權攝）

他指出，隨着長假期臨近，市民或為「搵快錢」而被不法分子以金錢利誘參與販毒活動，重申販運危險藥物屬嚴重罪行，最高可被判罰款500萬元及終身監禁，市民應要提高警覺，拒絕誘惑。