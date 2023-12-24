兩男冒警闖紅磡酒店房　拖25歲內地女子上床掌摑劫去$3.8萬元

九龍海逸君綽酒店搶劫案，兩名男子周六（23日）晚上冒警闖入一間酒店房，向25歲內地女子施暴並劫去保險箱內$38000元港幣，然後逃離現場。消息指，女事主持雙程證來港，報稱遊客，是單獨入住房間，與兩名男子並不相識，而且拒絕入院治理。警方正追緝兩名黑衣男子，其中一人身形較胖；另一人則身形較瘦，二人作案時均戴上黑色鴨舌帽及口罩。



警員到場調查。（陳永武攝）

事發於周六晚上（23日）10時17分，警方接報指該酒店一名女住客在房間內，遭兩名男子搶走3萬元現金，匪徒逃去無蹤。

消息指當晚兩名男子到九龍海逸君綽酒店敲門，25歲姓陳女事主開門後，兩名男子突然將事主推向牆邊及自稱警察，其後兩名男子試圖搶走事主的電話，但遭事主拒絕，並將事主拖到床上、對她掌摑幾次後，兩名男子隨後威脅事主打開酒店房內的保險箱，否則就會刺傷她。

事主開保險箱後，兩名男子便取走保險箱內港幣$38,000元，之後逃離現場。事主報警求助，陳女報稱房間是單獨入住，以遊客身份持雙程證來港，與兩名男子並不相識，拒絕到醫院治理。

警方將案件列行劫及冒充警務人員，交由九龍城警區刑事調查隊第五隊跟進，正追緝兩名年約25至35歲的黑衣男子，其中一人身形較胖，身高約1.8米；另一人則身形較瘦，身高約1.6米，二人作案時均戴上黑色鴨舌帽及口罩。