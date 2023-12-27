油麻地司機遭持雙氣槍漢射擊　警拘47歲無業男疑有幻覺致犯案

油麻地今日（27日）發生氣槍傷人案，清晨近5時，一名66歲姓林男司機取回其泊於吳松街61號的客貨車時，突遭一名持兩支氣槍的男子敲打車窗，林男下車即遭對方瘋狂掃射及以木棍施襲，他「身中多槍」滿身鮮血走入一間便利店求助，由職員協助報警，警方將案列作「傷人」。警方交代案情表示，翻查閉路電視片段後，隨即於今日（27日）中午時份在油麻地，拘捕一名47歲姓黃的無業男子，他有精神病紀錄，並需長期服藥；其後警方於他的住所再檢獲一支長槍型氣槍、數袋「BB彈」及兩罐供氣槍使用的壓縮氣體，但暫時未知其犯罪動機。消息指，黃男懷疑受幻覺及幻聽影響而犯案。



警方於被捕人的住所再檢獲一支長槍型氣槍、數袋「BB彈」及兩罐供氣槍使用的壓縮氣體，但暫時未知其犯罪動機。（羅日昇攝）

油尖警區重案組第三隊主管督察陳君圖表示，今日（27日）清晨5時許，警方接獲報案，指一名66歲男貨車司機於油麻地吳松街咪錶位泊車休息期間，突然被一名手持兩支氣槍及一件長形硬物的不知名男子，要求下車。事主下車後，立即被該名男子用氣槍掃射其面部，事主於是逃跑，但兇徒一直追趕他，並用手持的長形硬物再襲撃事主頭部，事主最終跑到附近便利店找職員求助，兇徒則就逃去無蹤。事主其後清醒被送往廣華院治理，他面部共有10處瘀傷，頭部亦有4處裂傷。據了解，涉案長形硬物為電筒。

油尖警區重案組第三隊主管陳君圖督察交代案情。（羅日昇攝）

警方接報到場後，除在案發位置發現地下有「BB彈」外，亦找到兩支涉事氣槍，分別為一支手槍型氣槍及一支長槍型手槍。陳君圖續稱，警方隨後翻查閉路電視紀錄，鎖定兇徒身份，並在今日中午於油麻地將他拘捕，被捕47歲男子報稱無業，正被扣留調查。警方亦於被捕人的住所檢獲一支長槍型氣槍、數袋「BB彈」及兩罐供氣槍使用的壓縮氣體。陳君圖指，被捕男子有精神病紀錄，並需要長期服藥。

警方強調，根據《侵害人身罪條例》第17條「意圖造成身體嚴重傷害而射擊」罪，最高可判處終身監禁。

警員在廟街發現一支破爛的長槍型氣槍。（陳永武攝）

警員在傷者的客貨車附近搜查。（陳永武攝）

案發於今日清晨4時58分，66歲姓林男事主在佐敦消遣後，到吳松街61號取車，當時一名男子走近拍打車窗，事主不以為意，落車了解，赫見對方手持一支「長槍」及一支「手槍」，瘋狂向他掃射，又用硬物施襲。事主「身中多槍」，頭及手受傷，滿面鮮血負傷逃走，先在上海街168號唐樓的樓梯位置躲避，再衝入距離貨車約200米外、位於上海街與寧波街交界的便利店求助，由便利店職員代為報警。

事主面部有多處受傷，相信由BB彈造成；頭部亦有4至5處裂傷，鼻樑流血，雙手手腕紅腫，清醒被送往廣華醫院治理，情況穩定。據了解，他稱沒有結怨及欠債，警方將案件列作傷人案處理，交由油尖警區重案組跟進。