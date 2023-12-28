有片｜屯門竊匪跳海逃走　警冒寒落水追捕﹕你走唔到，慢慢游過嚟

臨近年尾，香港多區爆竊案有所上升，《香港01》取得多段犯案影片，屯門區內接連發生懷疑爆竊案，分別於12月3日嘉和里村有可疑男子出沒，以及在12月26日龍珠島有人兩度擒閘出入。此外，警方亦於12月7日至27日期間接獲多宗報案，指在屯門一帶多間獨立屋被爆竊，共失約25萬元財物，遂派員進行埋伏行動，至昨晚發現兩名竊匪在黃金海岸作案，立即展開追捕。其中一名賊人跳海逃走，有警員冒寒落水追捕，同袍則在岸上包抄大叫﹕「你走唔到㗎啦，慢慢游過嚟啦！」賊人事後就擒。



其中一名賊人跳海企圖逃走，警員在泳灘勸喻賊人返上岸。

本港爆竊案年尾有所上升，警方加強人手打擊，屯門區一帶亦有竊匪犯案。《香港01》取得數段閉路電視影片，懷疑涉及爆竊案件，其中一宗發生於12月3日晚上7時許，可見兩名男子途經嘉和里村對開時，曾停下觀察村內情況，及後一人留在村外「睇水」，另一人則走進村內懷疑作案。

另一段影片拍攝於周二（26日），可見一名身穿黑色長衫長褲、戴眼鏡、平頭裝的男子，早上8時半左右在龍珠島一大廈閘外徘徊，至少兩次進出大閘。第一次出入，男子是平常開閘出入；惟第二次離開屋苑時，男子竟然爬閘，腳踏壆位借力，然後用兩手高處支撐，躍出大閘。

《香港01》取得可疑人周二（26日）潛入龍珠島的片段，可疑男子爬閘離開屋苑。

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此外，警方接獲多宗報案，於12月7日至27日期間，屯門一帶有多間獨立屋被兩名匪徒入屋爆竊，並盜去總值約25萬港元財物。警方調查後鎖定兩名疑匪，屯門警區特遣隊人員展開埋伏行動，及至昨晚（27日）8時許， 人員在黃金海岸一帶發現兩名懷疑正在作案的男子，遂展開追捕。其中一名男子於黃金海岸及舊咖啡灣泳灘之間跳海企圖逃走，警員在泳灘勸喻他返上岸。

有影片便拍得一名沒穿上衣的男子游水逃走，後方有警員手持兩個救生水圈追上，岸邊則相信有多名警員圍捕，以電筒照向該名男子，大喝「你慢慢游過嚟，唔使急嘅，我係警察！」、「你走唔到㗎啦，慢慢游過嚟啦！」、「返嚟呀！」，又提醒在海中的同袍要小心安全。該名男子其後就範，上岸就擒，但放有贓物和爆竊工具的背囊消失於大海。警方以涉嫌爆竊拘捕36歲吳姓男子，報稱任職地盤工人，初步調查相信他為慣匪，正調查他涉及哪些案件。案件交由屯門警區重案組第一隊負責調查。

至今早，警員於黃金海岸進行搜索，並落水尋回黑色背囊，內藏贓物和爆竊工具。