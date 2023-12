今日(29日)早上9時21分,跑馬地冬青道1號冬青閣一單位發生火警,有濃煙冒出,並一度傳出爆炸聲。消防員派出一隊煙帽隊及一條喉灌救,於36分鐘後將火救熄。單位內兩名住戶自行疏散,其中64歲姓陳男住戶吸入濃煙不適,被送往律敦治醫院治理。現場消息稱,住戶今晨發現放近暖爐的被鋪着火,隨即報警求助。消防初步調查後,懷疑是暖爐過熱引起火警。



跑馬地冬青閣單位起火,濃煙席捲半空。(我們都是跑馬地長大的 ( We grew up in Happy Valley )/Chris Lo)