除夕倒數｜尖沙咀、尖東、柯士甸、及佐敦等多個港鐵站出口封閉

（2024年1月1日凌晨1時30分更新）港鐵表示，為配合警方的人潮管制措施，以下車站出入口暫時關閉。乘客請使用其他出入口。

尖沙咀站：B1, H, R

尖東站：J, L3, L4, L5, L6, N3, P3

柯士甸站：D1, D4, E

佐敦站：C2, E



（12月31日晚上11時15分更新）警方表示，尖沙咀海旁、尖東及西九文化區一帶現時人流非常擠迫，呼籲市民應前往中環海旁、啟德空中花園、茶果嶺或觀塘海濱長廊一帶觀賞煙花。



此外，港鐵於11時35分表示，配合警方的人潮管制措施，以下車站出入口暫時關閉。乘客請使用其他出入口。

尖沙咀站：E, H, R

尖東站：J, L1, L3, L4, L5, L6, N3, P3

柯士甸站：D1, D4, E



今晚（31日）是除夕夜，不少市民下午開始前往維港兩岸一帶慶祝及倒數。警方傍晚近6時在facebook宣布，西九文化區及尖沙咀一帶停車場將近爆滿，多區亦將陸續實施特別人流及交通管制；而尖沙咀海旁及尖東一帶非常擠擁，晚上9時左右，警方指尖沙咀海傍已經爆滿，呼籲現正前往尖沙咀的市民，改去梳士巴利道、麼地里以東海傍，其他市民應前往西九文化區或港島一帶觀賞煙花。



港鐵在晚上7時許宣布，為配合警方於尖沙咀的人潮管制措施，尖沙咀站的E、H和R出入口、以及尖東站的J、L1、L3、L4、L5、L6、N3和P3出入口將暫時關閉，呼籲市民使用其他出入口。



尖沙咀非常擠擁，多個港鐵站口暫時關閉。

警方表示，西九文化區及尖沙咀一帶停車場幾近爆滿，多區將實施人流及交通管制。（香港警察facebook）