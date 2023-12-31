警將軍澳反非法收數　一周拘6男女包括主腦　涉8案最大一筆$20萬

警方今日（31日）透露，將軍澳警區在上周日至昨日（24至30日）展開代號「銳將」（CHECKMATE）的反非法收數行動，其間拘捕了介乎27至57歲的5男1女，包括一名非法收債集團的37歲男主腦；被捕人士懷疑與8宗非法收數案件有關，當中最高一筆收數金額達20萬元。



警方指，被捕人士涉嫌「刑事恐嚇」、「刑事毀壞」及串謀「刑事毀壞」，又形容涉案的非法收債集團分工精細，會派不同人士負責進行刑事恐嚇、購買刑事恐嚇物資、拍照及收取款項等。

警方上周日至昨日（24至30日）期間，在將軍澳區展開反非法收數行動，合共拘捕了5男1女，包括一名非法收債集團的37歲男主腦。（警方提供）

警方另稱，人員行動期間針對收數案件作緊密監察、數據分析和情報搜集，同時對非法收債集團進行調查，又加強與區內私人屋苑、公屋及居屋的管理公司聯絡以加強保安；強調會積極加強社區教育與宣傳工作，如向屋苑派發宣傳單張，以提高保安人員對可疑人員的警覺性。

警方重申，「刑事毀壞」最高刑罰為監禁10年，「刑事恐嚇」最高刑罰則為監禁5年，市民切勿以身試法；同時提醒市民應審慎理財，切勿向非正規財務公司借貸，有意借貸者應向銀行或信譽良好的財務公司申請貸款，且應注意合約的條款及細則，避免誤墮借貸陷阱。