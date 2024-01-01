無良賊扮扶視障人士實偷袋　另涉便利店偷啤酒　警拘26歲蒙古籍男

上周六（2023年12月30日）一名視障人士在港鐵炮台山站內，被人偷去掛肩袋，內有手機現金總值9000元財物。警方翻查大量閉路電視片段，發現疑犯於同日凌晨時份，在西營盤一間便利店偷取啤酒及朱古力，警方隨後鎖定疑犯的寓所地址，並上門以涉嫌「搶劫」及「盜竊」罪拘捕一名持「行街紙」的26歲蒙古籍男子。



警方拘捕一名持臨時身分証明文件，俗稱「行街紙」的26歲蒙古籍男子。（馬耀文攝）

東區警區刑事調查隊第四隊督察梁鈺亨陳述案情指，2023年12月30日上午10時27分，一名男子在炮台山地鐵站內假意扶持一名視障人士，然後藉機搶走視障人士的斜孭袋，被奪去的財物包括事主的個人身份證、電話、八達通及部分現金及其他個人財物。

警方隨即翻查大量閉路電視片段，發現疑犯於同日凌晨時份，在西營盤一間便利店盜取了一罐啤酒及一盒巧克力，並干犯了盜竊罪。警方進而收窄調查範圍，大量翻查西營盤一帶閉路電視，再發現疑犯經常在西營盤一帶徘徊，及後警方鎖定疑犯的寓所地址，案發翌日（31日）東區刑事調查隊第四隊及西區特遣隊進行聯合行動，成功拘捕疑犯，以及尋回案發當日的他身著的衣裝。根據調查，該名男子為一名持臨時身分証明文件，俗稱「行街紙」的26歲蒙古籍男子，其背景仍在調查中。

警方重申，搶劫罪屬非常嚴重的罪行，根據香港法例第210章盜竊罪條例第10條，任何人干犯搶劫罪，或意圖搶劫而襲擊他人，即屬犯罪，最高可判處終身監禁，並呼籲市民切勿以身試法。警方亦強烈譴責欺凌弱小、針對社會弱勢社群的犯罪行為，強調這種行為非常冷血及無恥，對於這類型的罪案，警方將一如既往，鍥而不捨，將所有犯人繩之於法。

事主靠手杖出入，登上警車時亦扶着警員的手臂前行。（翁鈺輝攝）

事發於上周六（30日）早上10時25分，一名姓蔡67歲視障人士在北角港鐵炮台山站B出口外，不慎踩到疑人，對方疑扮好心扶他上地面，到B出口時卻偷去他的掛肩袋，並往英皇道北角方向逃去。事主袋內有兩部手提電話（分別價值5,000元及500元)、銀包、3,500元現金及身份證等，總值9,000元。