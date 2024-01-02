珍惜生命｜半山般咸道22歲男子墮樓亡　近西營盤站來回一度全封

港島半山發生墮樓事件。清晨6時許，據報有人在般咸道52號一幢大廈危站，未幾墮樓，跌落馬路雙白線之間位置。救援人員將上述路段來回線封閉以便救援及調查。經救援人員檢驗，證實墮樓男子已告不治。



警方表示，今早6時07分接獲途人報案，指姓王22歲的事主倒卧於般咸道52號對開，懷疑由高處墮下。人員接報到場，王男現場被證實死亡。經初步調查，王男為上址住戶，相信他從上址天台墮下。警方在現場沒有檢獲遺書。其死因有待驗屍後確定。據了解，事主因生活及家庭問題感到不開心。



事主現場被證實死亡。

運輸署於上午6時30分宣布： 因有人在危險位置，般咸道近西營盤港鐵站的全線現已封閉。現時上址交通繁忙。駕駛人士請盡量忍讓，呼籲駕駛人士請考慮改用其他道路。至上午7時半，其中一線解封。

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