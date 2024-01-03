屯門獨行匪吼七旬翁提款後　跟蹤4公里落手搶劫　警閃電拉無良賊

屯門邁亞美海灣昨日（2日）下午發生搶劫案，七旬翁在銀行櫃員機提款1.4萬元後，被獨行賊跟蹤4公里，其間企圖搶劫。事主反抗力保不失，賊人逃跑的畫面被目擊者拍攝到，警方接報後展開追緝，昨晚拘捕一名55歲涉案男子。



屯門警區刑事調查總督察梁晏瑜稱，昨日（2日）下午3時許，警方接報指一名74歲姓吳老翁在屯門湖翠路路邊，被賊人從前方企圖搶去身上放有$14,000的斜孭袋。事主極力反抗，力保不失，惟被賊人推跌，後腦著地流血，須送院治理；賊人則逃去無蹤。

疑犯被押上警車。（馬耀文攝）

警方接報後翻查大量閉路電視錄像片段，迅速鎖定疑犯的住所，並部署埋伏行動，於案發後5小時、同日晚上於疑犯離開住所時將他拘捕。被捕人55歲本地人，現正被警方扣查，初步相信他單獨並有計劃地犯案，由事主離開銀行後一直跟蹤，伺機落手；他並不牽涉同黨或犯罪團伙，案件由屯門警區刑事支援隊調查跟進。

據了解，有人山窮水盡「冇錢開飯」於是鋌而走險；至事主的款項是家人給予的「家用」，他提取作零用。

疑犯犯案穿着的衣物。（馬耀文攝）

警方重申，對任何形式的暴力罪行也採取零容忍態度，並會採取一切行動將匪徒繩之於法。搶劫罪是嚴重的暴力罪行，一經定罪最高可被判處終身監禁。市民切勿因為一時貪念，鋌而走險。

此外，警方呼籲巿民，年近歲晚，市民包括家中長者會有機會到銀行或櫃員機提取大量現金，以作過年之用。如果攜帶貴重財物或大量現金出入，要將財物袋好，並且提高警覺。若果家中長者準備去提取大量現金，最理想由家人陪同。不幸遇到罪案應保持冷靜，在安全情況下盡早報警求助。

屯門警區刑事調查總督察梁晏瑜（右）交代案情。（馬耀文攝）