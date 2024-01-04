新蒲崗工廈男子墮樓亡 上周痛失愛犬感自責 留短訊託友照顧病父
撰文：凌逸德
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新蒲崗有人墮樓。今日（4日）中午12時56分，警方接獲一名男子報案，指收到30歲姓馮友人的訊息，及後懷疑他在五芳街永濟工業大廈企圖自殺，遂報警求助。救援人員接報趕抵，發現馮男倒卧於上址一平台位置，他陷入昏迷，沒有呼吸脈搏，立即將他送往聯合醫院搶救，惜告不治。警方經初步調查，相信馮男從上址一單位墮下，在現場檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。現場消息指，懷疑馮男因沒照顧好其飼養的狗隻而自責輕生，從10樓一躍而下輕生。
據了解，死者姓馮年約30歲，於永濟工業大廈11樓開設Party room逾5年，有約5間房，主要供年輕人打麻雀玩樂。報案人Louis指出，今早10時許，收到馮男訊息指，上周四其飼養的芝娃娃因沒綁好狗帶衝出馬路而被車撞死，感自責欲輕生，並託他代為照顧中風的父親。
Louis指出，他只是馮男的客人，相交甚淺，關係只屬「萍水相逢」，但大家都是愛狗之人，馮男性格也較孤僻，疑因此將他當作摯友並委以重任。他不曾見過對方父親，但日後會間中探望。
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