北上貨車膠籃空隙藏950萬元燕窩　歷來陸路最大批　65歲司機被捕

農曆新年將至，不法分子圖乘機走私貴價貨物北上牟利。海關昨日（3日）在文錦渡截查一輛準備出境、報稱空載的貨車時，發現有人在車上膠籃之間的空隙收藏了合共234公斤燕窩，市值共約950萬元，是海關歷來截獲最大批的陸路走私燕窩，涉案客貨車的65歲男司機被捕。海關估計如該批燕窩成功走私北上，料可逃稅360萬元。



海關人員昨日（3日）在文錦渡截查一輛準備出境、報稱空載的貨車時，於車上搜出234公斤走私燕窩，市值共約950萬元。（陳浩然攝）

海關陸路邊境口岸科文錦渡組高級督察曾慶元表示，人員昨日根據風險管理，截查一輛即將出境、報稱空載的貨車時，在貨斗內發現內藏逾百個疊高了的膠籃和卡板，與一般空載貨車沒分別，惟海關為其進行X光檢查時，X光影像顯示膠籃位置有不尋常陰影，引起人員懷疑，於是將它們全部取出作仔細檢查，結果發現有人在膠籃之間收藏了234公斤燕窩，反映不法分子以貌似空載的膠籃掩飾，試圖蒙混過關。

海關有組織罪案調查科特別調查第一組調查主任林駿興稱，今次是歷來貨值最大批的陸路走私燕窩案，涉及3種燕窩，每公斤市值介乎2至5萬元不等；該貨車的65歲男司機被捕，目前已獲准保釋，而案件仍在調查，不排除有更多人被捕。

曾慶元指，人員為涉事貨車進行X光檢查時，X光影像顯示膠籃位置有不尋常陰影，引起人員懷疑而作進一步檢查。（陳浩然攝）

林駿興形容不法分子走私燕窩的手法粗疏，惟估計該批燕窩成功走私到內地，將可逃稅360萬港元。（陳浩然攝）

他指出本港全面通關後，不法分子試圖藉不同渠道進行走私，而臨近農曆新年，內地對貴價食材的需求上升，估計該批燕窩如成功走私到內地，將可逃稅360萬港元，重申任何人如試圖輸入或輸出未列艙單貨物，將可被罰款200萬元和監禁7年，市民不應以身試法。