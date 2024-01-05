警赤柱打擊違例泊車　發出3張告票　1違泊私家車曾企圖逃逸被截

赤柱分區軍裝巡邏小隊人員周二（1月2日）下午約3時45分在赤柱大街一帶進行打擊交通違例行動，主要針對違例泊車等違例行為。行動中，人員共向違例停泊車輛發出3張告票。



警方表示，行動期間，一輛違例停泊的車輛懷疑企圖向赤柱市場道方向駛走，人員遂上前阻截並向該私家車的64歲姓黃本地男司機發出口頭警告，並於該名司機剎停車輛後繼續向其發出告票，該輛私家車其後獲准駛離上址。



有網民昨日（4日）上載一條影片，從影片可見地點為赤柱大街一迴旋處，有數名警員正截查一輛私家車。其間私家車一度向前駛，幸及時剎停，未有撞向站在車頭前方的戴眼鏡警員。及後該名警員轉身坐在私家車車頭冚上，並用對講機與電台聯絡；另一名站在車旁身、穿外套的警員則指著司機作出警告。戴眼鏡警員其後站起，亦同樣指著司機作出警示，然後轉身離開，而穿外套警員則繼續與司機進行調查，影片到此結束。

有網民留言表示，如私家車違例警員可以警告抄牌，但警員「企喺車（頭）坐埋上去就完全缺乏discipline（紀律）」，指出「私家車根本走唔甩，坐車頭動作多此一舉，冇必要將自己身處於不安全位置」，又說「車主claim返轉頭（私家車）有花有凹，一定有得打（官司）。」同時，亦有網民認為私家車司機此舉應被捕，「有人喺前邊仲可以郁車，已經可以告危險駕駛」。

一名警員坐在私家車車頭冚上，並用對講機與電台聯絡。（HongKong CarCam影片截圖）