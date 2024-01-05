警聖誕及新年打擊青少年販毒　檢$2700萬毒品拘107人　最細僅14歲

警方在過去聖誕及新年期間，加強打擊利用青少年販毒活動。警方毒品調查科聯同各大總區，由去年12月20日至今年1月3日進行代號「捍衞者」的反毒品行動。行動中，一共偵破80宗毒品案件，以「製造危險藥物」、「販運危險藥物」、「管有危險藥物」、「管有第一部毒藥」、「藏有吸食工具」、「毒駕」等罪名，一共拘捕107人，包括88男19女，年齡介乎14歲至63歲。行動中，警方共檢獲約73公斤不同種類的毒品，包括可卡因、海洛英、氯胺酮、大麻、冰毒等等，市值約港幣2700萬。



毒品調查科行動組署理總督察朱紹麟指，警方在去年12月20日至今年1月3日行動中拘捕107人。（黃偉民攝）

毒品調查科行動組署理總督察朱紹麟表示，107名被捕人士中，有12名被捕人士屬20歲或以下，當中大部分人士均涉嫌「販運危險藥物」及「管有危險藥物」而被捕。最年輕的被捕人士為一名就讀中二的14歲女童。該名女童因藏有大麻油及電子吸食工具而被捕，據了解，女童會以大麻油用作吸食電子煙。經初步調查，警方相信大麻油是由毒販免費提供予女童。

朱紹麟指，毒販慣常會免費提供毒品予青少年，令他們染上毒癮，待他們無力再購買，繼而淪為毒販的販毒工具。青少年需要獨自承擔法律刑責，一旦被定罪，將會付出沉重法律代價及一生留有案底。

朱紹麟表示，警方會繼續跨部門及機構進行合作，特別關注涉及青少年的毒品活動。他指，警方除了打擊毒品源頭，遏止毒品供應及追查幕後販毒團伙，亦會配合一系列青少年宣傳活動，例如即將進行第三屆的「禁毒領袖學院」，冀透過訓練青少年的領導才能，並將毒品禍害和禁毒信息宣揚至身邊的人，增強他們對抗逆境和引誘的能力。

警方留意到2023年上半年整體有關毒品罪行被捕人數，比2022年上半年下降11 %；而涉及20歲或以下青少年更下降25%。雖然青少年被捕人士有下降趨勢，但朱紹麟表示「毒品案件一宗都嫌多」，特別是涉及身為未來社會棟樑的青少年。

警方提醒市民，「販運危險藥物」為非常嚴重罪行，一經定罪，最高刑罰為罰款500萬元及終身監禁。 此外，利用青少年進行販毒人士，一經定罪，警方可將根據「危險藥物條例」第56A條，就其判刑向法庭申請加重刑罰。

警方再次提醒年青人，切勿吸食毒品，導致一生不可挽回的傷害，亦不要因為任何原因而進行吸毒及販毒行為。另外，警方亦呼籲家長，多關心家中子女是否有不尋常的收入來源，如果有任何懷疑，應積極介入，及早尋求協助。 市民如有任何有關毒品消息，可致電警方24小時毒品舉報熱線2527 1234。