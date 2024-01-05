車Cam直擊｜荃灣中心老婦心急追車仆出馬路　捱私家車撞險捲車底

今（5日）午近2時，荃景圍荃灣中心天津樓對開發生車禍，一名八旬婦被私家車撞傷。網上流傳事發時的車Cam片段顯示，手持拐杖的老婦懷疑因心急追的士，意外仆出馬路，遭一輛駛至的私家車撞到，更險被捲入車底，幸最後僅受輕傷，清醒由救護車送仁濟醫院治理。



從車cam片段可見，當時涉事81歲姓李老婦偕外傭同行，其間外傭步出馬路揮手截的士，惟的士未有停下並駛走。持拐杖的老婦見的士駛離，顯得心急如焚，急步走出馬路追車，詎料步至馬路中央時不慎向前仆倒，趴在地上。外傭未及扶起老婦，此時一輛白色私家車駛至，疑收掣不及將老婦撞倒，老婦被私家車推前，倒臥車輪前方，幾乎遭捲入車底。外傭見狀不斷拍打私家車左邊車頭，涉事車輛停車約3秒後稍為倒後，令老婦不致被困。片中一把女聲尖叫連連。

有男途人見狀用手指指向私家車司機，涉事車輛約3秒後倒後為其解困。有人從私家車下車了解，亦有多人上前查看傷者情況，有人說「快啲報警啦」，更有人「爆粗」警告司機「唔好X郁呀你」，又有人議論紛紛指「架車睇唔到呀」。與老婦同行的外傭更疑似跪地痛哭，有途人見狀做手勢安慰她。

據了解，涉事私家車由37歲姓林男司機駕駛，疑收掣不及將老婦撞倒。捱撞的81歲姓李老婦感胸口痛、其膝頭及左面受傷，清醒送仁濟醫院治理。

老婦步至馬路中央時不慎向前仆倒，趴在地上。外傭未及攔截老婦之際，此時一輛白色私家車駛至，疑收掣不及將老婦撞倒。（車cam L－香港群組/鄭俊朗）