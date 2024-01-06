珍惜生命︱新清水灣道七旬漢墮橋　倒50米下坑渠不治

今日（6日）早上7時12分，途人行經秀茂坪新清水灣道、近順利紀律部隊宿舍方向橋底時，赫見一名老翁倒臥坑渠內，昏迷不醒，遂報警求助。救援人員接報到場將他救出，惟證實他當場不治。經警方初步調查，證實事主姓張74歲，一名為失蹤人士，於昨日（5日）下午離開其位於旺角大全街的住所後便告失蹤，其家人同日晚上向警方報案。警方調查後，相信事主從上址一天橋墮下。現場可見，新清水灣道天橋與地面相差約50米，橋上遺下其個人財物。警方在現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。據了解，事主有身體病紀錄，疑因健康問題不開心而尋短。



事主疑從新清水灣道天橋墮下，橋上遺下事主個人財物。（黃偉民攝）

途人行經秀茂坪新清水灣道、近順利紀律部隊宿舍方向橋底時，赫見一名男子倒臥坑渠內，昏迷不醒。（黃偉民攝）

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