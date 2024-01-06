打波變打人｜疑不滿被判犯規　53歲球員打球證被捕　遭無限期停賽

本周三（3日）Facebook專頁「籃神-籃球專頁」上載一段影片，拍攝到一場私人籃球聯賽中，一名身穿紅衫28號的球員被判技術犯規後，因不服球證判決，疑從後揮拳襲擊球證頭部。現場雙方球員即時勸止。片中球證問場邊拍攝者：「影唔影到？報警啦。」其後球證表示頭暈，賽事腰斬。

警方表示，1月3日晚上接獲報案，指一名43歲姓區男子在長沙灣深旺道一體育館被一名男子以手襲擊，頭部及頸部受傷，清醒被送往明愛醫院治理。警員到場調查後，拘捕一名53歲姓朱本地男子，涉嫌「普通襲擊」。被捕人已獲准保釋候查，須於2月上旬向警方報到。案件交由長沙灣分區軍裝巡邏小隊第二隊跟進。



球證問場邊拍攝者：「影唔影到？報警啦。」（Facebook「籃神-籃球專頁」影片截圖）

當日是「博亞籃球聯賽」舉行「DADDIES」對「呂青」的籃球比賽，賽事進行期間，「DADDIES」28號球員被球證判技術犯規，該球員隨即轉身向球證表達不滿，並用手推撞球證，惟球證未有領會，並向場邊人員示意該球員號碼手勢，該球員突然從後揮拳疑襲擊球證頭部。現場一片嘩然，雙方球員上前勸止。球證問場邊拍攝者：「影唔影到？報警啦。」有人則回答：「唔使啊嘛？」

「Sportsart League 博亞籃球聯賽」於1月4日晚發聲明，指涉事28號朱姓球員將被賽會無限期停賽，並作出紀律處分。 文中又指，該會絕不允許球隊或球員作出嚴重影響他人安全或不君子行為，亦會嚴厲執行賽制，取消該球隊或球員參加該會的比賽資格。