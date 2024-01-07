油麻地單親母被捕　男鄰居無力照顧3童報警求助　社署密切跟進

「爸爸走咗，去咗好遠嘅地方。」8歲男童與弟妹寄宿於鄰居一晚，皆因父親去年11月因病去世，母親昨晚（6日）涉欠罰款問題被捕。同住旺角東安街劏房的鄰居曾先生被拜托照顧3名兒童一晚，無奈日間未能找到社工。長貧難顧，只好報警求助。可是由8時58分報警，至今日（7日）上午11時許除了幾通電話外，未見有人來接走3名兒童。曾先生唯有帶他們去飲茶，解決溫飽繼續等待支援，警方目前已將3名小朋友帶返油麻地警署，母親則涉案仍需暫時拘留。

社會福利署發言人指，涉事家庭為社署跟進個案，社署社工今日知悉事件後，已接觸該家庭的3名子女，他們現於醫院接受檢查。社工會繼續密切跟進有關家庭的福利需要，並提供適切的支援服務，包括在確定家庭的情況後，為他們安排緊急兒童住宿照顧服務。



因為母親被捕，8歲男童與弟妹寄居於鄰居一晚。鄰居曾先生無奈日間未能找到社工，長貧難顧，唯有報警。（黃學潤攝）

冼氏兄弟姊妹，分別8歲、7歲和5歲。昨晚深夜（6日）哥哥和妹妹二人到樓下東安街休憩公園打籃球，或引起噪音，警員到場了解後將他們帶返家中，並向其母進行調查。調查期間，警員發現母親涉嫌欠交罰款在通緝名單上，於是將她帶走。臨走前，警員向鄰居曾先生詢問：「阿生照唔照顧得起一晚呀？」曾先生仗義表示一晚沒有問題。

據曾先生了解他們的母親姓黎42歲，經常「有一餐無一餐」地照顧小孩。所以曾先生平日不時照顧3童，「我唔抵得（小朋友）捱肚餓，如果唔係睇住佢哋『似鬼』，唔幫㗎啦。」過去將近10晚，都是他為冼家準備晚餐，甚至「煮埋媽咪飯㗎」，而昨晚因小朋友肚餓，於是為他們煮了魚、蝦等食物，笑言他們已清走屋內的存貨：「乜都掃晒！」，訪問期間細仔非常黏人，不時抱住曾先生撒嬌。

冼家本來是5口之家，父母養育3名子女，上年3月搬入東安街2號閣樓一個劏房單位。父親去年11月因病去世，長久以來依靠綜援生活，亦有社工跟進。曾先生用鎖匙打開冼家大門，一陣異味傳出，衣物及雜物散落一地，他坦言：「污糟邋遢，見到都打冷顫啊，我都唔夠膽入去。」，加上他得悉小朋友竟長達10天沒有洗澡，於是昨晚指示他們洗澡。

+ 1

曾先生（左）平日不時照顧3童，「我唔抵得（小朋友）捱肚餓，如果唔係睇住佢哋『似鬼』，唔幫㗎啦。」過去將近10晚，都是他為冼家準備晚餐。（黃學潤攝）

昨晚被托照顧小童時，曾先生獲得陳姓社工的電話，但日間致電半日，至中午仍未能聯絡上。今早他帶冼氏小兄妹飲茶，無奈長貧難顧，只好報警求助。可是由8時58分報警，至中午除了幾通電話表示「嚟緊」之外，未見有人來接走3名兒童，憤然道：「嚟緊，嚟到依家，嚟乜鬼。」

你日頭要搵人嚟湊佢哋走㗎啦嘛，咁我唔係長期照顧佢㗎嘛。佢哋噚晚12點幾，肚餓，我煮飯俾佢哋食，點照顧得到佢咁多呀？今朝又同佢哋去飲茶，肚餓要俾嘢佢食㗎嘛，啱唔啱呀？我照顧唔到㗎嘛。 曾先生

冼氏兄弟姊妹表現活潑，對母親被警察帶走的原因，以為與他們打籃球有關，至於父親去向，長子說：「爸爸走咗，去咗好遠嘅地方。」曾先生說，他們整晚都在哭，更有小朋友因思念母親，「噚日到而家都未瞓，嗌瞓覺瞓唔着」，直至中午12時許，警方終於派員接走3名兒童到油麻地警署辦理手續。

警方指，一整個早上都在聯絡社會福利署及收容機構，「成朝都係幫佢搞手續，啱啱先聯絡到」，現時要視乎如何安置他們。據了解，3名小朋友的母親因涉及欠罰款問題，需暫時拘留，至於此次事件並無涉及疏忽照顧兒童。