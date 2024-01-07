錦上路奪命車禍｜拖架司機沒查看老婦情況　目擊者：冷血到不得了

錦上路發生致命交通意外，一名77歲老婦昨日（7日）下午行經錦上路時，被一輛拖架貨車輾過腳部重創，送院後不治。據目擊者所講，事發後其他駕駛人士不斷響咹通知司機發生交通意外，司機有因此而下車，但拒絕承認發生意外並上車揚長而去。目擊者指司機惡名昭彰，駕駛貨車出入貨倉時非常霸道，批評他「冷血到不得了，毫無人性！」



據目擊者所講，事發後其他駕駛人士不斷響咹通知司機發生交通意外，司機有因此而下車，但拒絕承認發生意外並上車揚長而去。（蔡正邦攝）

現場是錦上路近水盞田一個貨倉，今日（7日）所見行人路上仍然有血漬。街坊對意外議論紛紛，事發時在涉事貨車後方等候的林先生表示，意外後其他駕駛人士不斷響咹，司機在100米外巴士站停車，林先生與太太落車衝上前：「我再清清楚楚講一次俾佢聽，佢後面拖架側邊，撞到人、碌過咗佢，發生交通意外，咁佢就話『冇呀』，擰轉身走咗。」

他批評司機冷血：「一眼（查看老婦）都冇，冷血到不得了，完全唔想知唔想理，走咗。毫無人性！」他形容涉事司機平日出入貨櫃駕駛「粗暴」，入貨倉時急停橫越來回行車線，出貨倉時就「攔住晒後面啲車，慢慢衝出嚟扭軚。」而事發時，正正貨車出倉向石崗方向行駛，車前方扭軚出閘，後轆騎上行人路，輾過老婦腳部。

現場是錦上路近水盞田一個貨倉，今日（7日）所見行人路上仍然有血漬。（蔡正邦攝）

「（事主）隻腳爛晒，見到脂肪㗎啦，（脂肪）唧到周圍都係。」情況慘不忍睹，後來屋苑保安知道事主身份，於是通知外傭陪同送院。

事發於周六（6日）下午1時36分，一名54歲巴基斯坦男子駕駛一輛連接拖架的中型貨車由水盞田一貨倉駛出後左轉入錦上路時，據報撞到一名77歲姓丁女子。意外後，該輛拖架貨車離開現場。

丁婦腳部受傷，清醒被送往屯門醫院治理，於下午3時43分被證實死亡。男司機其後返回現場，涉嫌危險駕駛導致他人死亡、於意外後沒有停車及於意外後沒有報案被捕，現正被扣留調查。

新界北總區交通部特別調查隊第一隊正調查案件，呼籲任何人如目睹意外發生或有任何資料提供，請致電36613800與調查人員聯絡。警方嚴厲譴責涉案司機不負責任的駕駛行為，除了對其他道路使用者構成危險，漠視人身安全，更往往是引致嚴重交通意外的真正原因。警方必定嚴正執法，絕不姑息。