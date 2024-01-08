馬來西亞偽石膏雕刻運毒來港　兩地警收網拘5人檢值830萬元毒品

根據線報及經深入調查後，香港警隊毒品調查科鎖定有國際販毒集團將毒郵包偽裝成石膏雕刻經馬來西亞偷運到香港。香港警隊毒品調查科聯同馬來西亞皇家警察武吉阿曼肅毒局（NCID）於1月5日進行聯合收網行動。行動中，兩地警方成功拘捕5名販毒人士，共檢獲30磚共重10.5公斤的懷疑海洛英及2.4克懷疑霹靂可卡因，總市值約港幣830萬港元。

行動中，香港警方於將軍澳景林邨截查一名25歲的本地男子，於他身上發現5包2.4克懷疑霹靂可卡因及一包懷疑海洛英。人員隨即拘捕該名男子，涉嫌「販運危險藥物」。其後人員亦在該男子的家中發現10磚約3.5公斤的懷疑海洛英。同時間，人員亦在該單位內拘捕另一名相信與案件有關的25歲本地女子。

同日，馬來西亞警方亦於馬來西亞吉隆坡的一間酒店外拘捕一名25歲香港男子、一名47歲外籍男子及一名31歲外籍女子，共檢獲20磚共重7公斤的懷疑海洛英及其他毒品包裝工具。

香港的兩名被捕人士被暫控「販運危險藥物」罪，案件已於今日（1月8日）上午於觀塘裁判法院提堂。

警方重申，販運危險藥物屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰500萬港元及終身監禁，市民切勿以身試法。

香港警方將繼續與國際執法機關積極進行情報交流及合作，適時採取打擊行動，阻止任何形式的販毒活動，追查毒品源頭及流向，以及其餘涉案人士。