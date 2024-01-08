寶達邨MMA・有片｜的士司機與截車男互毆　鉸剪腳飛甩鞋碌落地

秀茂坪昨日（7日）凌晨上演的士司機大戰截車男戲碼！網上瘋傳一段車cam片段，可見一輛的士在寶達邨停車，一名婦人打開車門欲上車後，疑遭拒絕而關門，但同行男子卻怒踢的士車門洩憤，男司機隨即下車「還拖」，兩人拳來腳往，糾纏間雙雙倒地，司機更施展「奪命鉸剪腳」夾緊對方肩頸，最終在他人勸阻下，各自離去。



一對男女在秀茂坪寶達邨達峰樓對開截乘一輛的士，女子打開車門欲上車，男子則在車外與的士司機有短暫對話。（車cam L（香港群組）/Andy Man）

相關車cam片段長近一分半鐘，日期顯示於昨日凌晨約零時，一輛的士駛至寶達邨達峰樓對開時，一對男女截車並走近的士，女方打開車門欲上車時，男方一度在車外與司機作短暫對話，其後女子未有上車便關上車門，並露出無奈的笑容、邊離開走向行人路，惟同行男子則趁的士開車離開時，以右腳怒踢的士車身。

兩人未能登上的士，女子邊關車門，邊露出無奈的笑容。（車cam L（香港群組）/Andy Man）

的士司機立即停低及落車，可見截車男追上前指罵，司機不甘示弱，隨即揪着對方的衣領向其揮拳，雖未有擊中，但兩人隨即拳來腳往，糾纏間雙雙倒地，司機兩隻鞋均飛脫，復被截車男壓於地上。司機隨即施展「奪命鉸剪腳」夾着對方肩頸，繼而拳打截車男。

的士司機與截車男拳來腳往。（車cam L（香港群組）/Andy Man）

與截車男同行的女子見狀，慌忙勸阻，又捉着的士司機的腳掌欲分開兩人，可惜力有不逮，無功而還，無計可施下只好向旁觀者求助。當時附近有數人圍觀，其中兩名途人站在一旁「食花生」、也有人「掂行掂過」未有理會，最終在的士後方被阻路的另一車輛男司機，落車上前勸阻。最後截車男與同行女子一同走回行人路；的士司機亦站起，步履蹣跚穿回一對鞋後，登車離開。片段至此結束。

的士司機與截車男拳來腳往，打至雙雙倒地，司機以「奪命鉸剪腳」夾着對方的肩頸位置，與起腳男同行的女子勸阻無果，向旁觀者求助。（車cam L（香港群組）/Andy Man）

由於事發片段有畫無聲，故未能確定事件起因，但有網民推斷的士司機可能拒載。有人留言認為「拒載可以投訴，踢人架車就抵打！」亦有人稱「佢踢你架車可以告佢刑毀，還拖就變非法打鬥」，另有網民笑言「的士佬醒目、唔報警唔追究」。警方則表示未有接獲相關報案。