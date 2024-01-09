警放蛇打擊跨境「白牌車」　$850上水往深圳　51歲男司機被捕

警方新界北總區交通部執行及管制組人員，今日（9日）展開以情報主導的執法行動，打擊非法駕駛跨境私家車作出租或載客取酬用途的行為，其間派員「放蛇」稱可以850元由上水前往深圳，行動中，拘捕一名涉案51歲本地男司機，並扣查其私家車。



警方指，人員在網上平台以850元租用一輛私家車，並派員喬裝乘客由上水前往深圳，待時機成熟時即以涉嫌「非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途」及「使用汽車時沒有第三者保險」罪，拘捕涉案男司機，他目前已獲准保釋候查，須於二月上旬向警方報到；而涉案車輛因沒有運輸署發出的出租汽車許可證，且涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，而被警方扣查作進一步檢驗。

警方今日（9日）派員放蛇打擊跨境「白牌車」期間，拘捕一名涉案51歲本地男司機，並扣查其私家車。（警方提供）

警方重申，駕駛人士除非獲發有關牌照，否則不得駕駛汽車以作出租或取酬載客用途，首次定罪最高可被罰款5,000元及監禁3個月，並暫時吊銷車輛牌照及扣押車輛3個月，再次定罪最高可被罰款10,000元及監禁6個月，並暫時吊銷車輛牌照及扣押車輛6個月；而任何人如未為汽車購買第三者責任保險，最高可被判罰款1萬元及監禁一年，並吊銷駕駛執照12個月至3年不等。

警方亦呼籲，非法出租或載客取酬的車輛因沒有第三者保險，會引致乘客及其他道路使用者可能失去應有的保障，故市民切勿租用有關車輛，並表明會繼續嚴厲執法打擊相關違例罪行，以保障市民安全。