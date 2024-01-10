值$33萬外幣藏特製背心圖偷運入境　六旬婦落馬洲口岸遭海關拘捕

香港海關昨日（9日）在落馬洲支線管制站，偵破一宗入境旅客運送未經申報外幣現鈔的案件。海關人員在落馬洲支線管制站截停一名入境的62歲本地女子進行清關檢查，首先在她攜帶的環保袋內發現小量外幣現鈔，其後在搜身檢查期間，發現其身穿的特別縫製背心藏有大量未經申報的外幣現鈔，折算後總值共約33萬港元，即超過《實體貨幣及不記名可轉讓票據跨境流動條例》規定下的12萬港元限額，遂將她拘捕。



一名入境女旅客身穿特別縫製背心，企圖偷運大量未經申報的外幣現鈔。（海關提供圖片）

海關提醒市民，根據《實體貨幣及不記名可轉讓票據跨境流動條例》，經指明管制站抵達香港的旅客，如管有總值高於12萬港元的貨幣及不記名可轉讓票據（現金類物品），須使用紅綠通道系統下的紅通道，向海關人員作出書面申報。違反《條例》者，最高可被判罰款50萬元及監禁兩年。海關指，有關申報表可於海關入境大堂的紅通道索取，並可於海關網頁下載。

海關再次呼籲市民提高警覺，切勿接受任何人委託輸入或輸出大量來歷不明的現金類物品。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑違反上述條例的活動。