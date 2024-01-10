酒店公屋劏房淪黑幫製毒工場及倉庫　警檢$200萬毒品拘5男女

警方早前鎖定一個由有三合會背景男子牽頭、向九龍區提供毒品的販毒集團，並於昨日（9日）展開拘捕行動，破獲該集團位於觀塘、將軍澳和深水埗的毒品儲存倉或製作工場，起出海洛英、冰毒和俗稱「藍精靈」的咪達唑侖等毒品，總值約200萬港元，另亦搜出伸縮棍和電槍等武器，介乎25至52歲的2男3女被捕。警方形容集團架構精密，且租用不同地區的不同單位營運，圖增加警方追查難度，相信行動已將集團上下游成員「一網打盡」。



警方在行動期間搜獲大批證物。（任葆穎攝）

+ 1

東九龍反三合會行動組高級督察吳嘉莉表示，人員經過連日搜集情報和深入分析後，鎖定了一個由有三合會背景男子牽頭的販毒集團，有人以酒店作為基地，分別利用劏房和公屋單位作為毒品製作工場及儲存中心，以提供毒品到九龍區。

東九龍及秀茂坪反三合會行動組人員於昨日上午約10時展開行動，突擊搜查觀塘一酒店房間、將軍澳一公屋單位及深水埗一劏房，其間搜出總市值超過200萬元的毒品，包括約2.4公斤海洛英、約240克冰毒、18粒俗稱「藍精靈」的咪達唑侖、兩支伸縮棍、一支伸縮棍形電槍、以及一批製毒和包裝工具。

警方合共拘捕了2男3女，年齡介乎25至52歲，其中兩名女子為內地人，各人涉嫌串謀販毒、串謀製毒、藏毒、無牌藏有槍械、藏有攻擊性武器、藏有第一部毒藥、藏有工具可作吸食毒品用途等罪行，目前全部被扣查。東九龍總區刑事部高級督察吳嘉莉指，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕，但相信今次行動已將集團的上下游成員「一網打盡」。

吳嘉莉相信已將販毒集團的上下游成員「一網打盡」，形容該集團不只荼毒公眾，更對公眾安全構成威脅。（任葆穎攝）

她直指涉案集團架構精密，各人負責集團內不同角色，且租用了位於不同地區的不同類型單位，包括公屋、舊式私人樓宇和酒店等，作為製毒工場及毒品儲存倉，企圖增加警方追查難度，其中涉案公屋料已被用作儲存毒品約半年，且在當中搜出電槍和伸縮棍，有關電槍將待進一步檢驗。

她形容該集團不只荼毒公眾，更對公眾安全構成威脅，而疑犯將公屋用作非法用途，警方稍後會將案件轉介相關部門跟進。她亦重申製造及販運危險藥物是極嚴重罪行，《危險藥物條例》列明最高可被判終身監禁和罰款500萬元。