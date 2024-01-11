海關大澳破走私案　檢3100公斤龍蝦值$124萬　扣查5輛電動三輪車

農曆新年將至，內地對貴價食材的需求有所提升，有不法分子昨日（10日）在大澳走私一批龍蝦，海關人員及時到場破獲，最終檢取3100公斤龍蝦，市值約124萬元，並拘查5輛電動三輪車。海關發現不法分子將走私活動移師至更偏僻、更狹窄的街道上進行，並藉著電動三輪車的高速在狹窄街道走私。



海關人員檢獲3100公斤龍蝦，市值約124萬元。（黃煦緻攝）

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有組織罪案調查科特別調查第一組調查主任胡雪兒指，昨天（10日）傍晚6時30分，海關人員在大澳發現幾輛電動三輪車駛往新基街近岸處，並見到幾名男子在岸邊徘徊，隨後有兩艘快艇駛近岸邊，數名男子將電動三輪車上的貨物搬上快艇。海關人員見時機成熟，立即採取行動。幾名男子見狀，迅速跳上快艇往內地水域方向逃去，電動三輪車司機亦相繼棄車而逃。

而預先埋伏的高速截擊艇立即駛到大澳一帶支援，並在附近一帶水域掃蕩，尋找相關可疑的走私船隻，惟未有發現。海關港口及海域科海域突擊及搜查小組高級督察梁銘恩指，根據以往經驗，走私快艇在晚上走私時，為逃避執法人員，通常會在沒有著航行燈的情況下在海面高速行駛，嚴重危害到海上的航行安全。

有組織罪案調查科特別調查第一組調查主任胡雪兒（左）及港口及海域科海域突擊及搜查小組高級督察梁銘恩（右）。（黃煦緻攝）

胡雪兒指，今次行動海關人員一共檢獲大約3100公斤的懷疑走私龍蝦，市值大約124萬港元，同時扣查涉案5輛電動三輪車，案件仍在調查中，暫時未有人被捕。胡續指，隨著農曆新年將至，內地對貴價食材的需求有所提升，今次檢獲的龍蝦如成功走私到內地，可逃避約100萬港元稅款。而海關發現走私分子一改以往的模式，將走私活動移師至更偏僻、更狹窄的街道上進行，並藉著電動三輪車的高速在狹窄街道上走私。

海關重申走私屬嚴重的罪行，根據《進出口條例》任何人輸入或輸出未列艙單的貨物，即屬違法，一經定罪最高可被判罰款港幣200萬元及監禁7年。如市民有任何有關走私資料舉報，可以致電2545 6182或者電郵至crimereport@customs.gov.hk舉報。