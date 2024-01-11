珍惜生命｜荃灣梨木樹邨單位傳異味　女兒登門揭父母燒炭倒斃屋內

荃灣梨木樹邨揭發燒炭雙屍命案。今晚（11日）約8時22分，警方接獲一名女子報案，指與父母失聯，前往兩人位於梨木樹邨樂樹樓的寓所時，發現大門遭反鎖，良久無人應門，且卻在單位外聞到陣陣異味，擔心下報警求助。消防趕抵破門入屋，發現兩名事主倒臥在睡房，已明顯身亡；旁邊則遺有燒過的炭。警方正調查事件。現場消息稱，警方在現場檢獲多封遺書。



現場為梨木樹邨樂樹樓。（梁偉權攝）

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據了解，46歲麥姓男死者和同齡范姓女死者是夫妻關係，育有一名19歲女兒，事發當晚女兒下班後返回上址，拍門後無人應門，而且嗅到屋內傳出異味，於是報案，因而揭發事件，警方初步相信兩人因金錢問題而一時鑽牛角尖，案件交由荃灣警區重案組第二隊跟進。

兩具遺體被舁送殮房。（李家傑攝）

警方表示，本周四（11日）晚上8時24分，接獲一名女子報案，指荃灣梨木樹邨樂樹樓一個單位傳出異味，懷疑46歲姓麥父親和同齡姓范母親在上址暈倒，人員接報到場，發現兩人倒臥在上址一間房間，旁邊有兩盤燒過的炭，兩人當場證實死亡，警方在現場檢獲遺書，其死因有待驗屍後確認，案件列作「屍體發現」處理。

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