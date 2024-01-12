牛頭角花貓被棄街市垃圾站　警拘48歲男貓主涉殘酷對待動物

一隻白橘色花貓，周三（10日）上午11時許被發現以膠袋遺棄在牛頭角市政大廈街市地下垃圾站，狀甚虛弱。人員到場調查，案件列作「殘酷對待動物」，貓隻則由愛護動物協會人員檢走。案件交由秀茂坪警區刑事調查隊第七隊（動物罪案警察專隊）跟進。人員經深入調查後，鎖定一名48歲姓李本地男子，今日（12日）在秀茂坪區以涉嫌殘酷對待動物拘捕他，他現正被扣留調查。據了解，被捕人是貓主，起初以膠袋盛載貓咪，將其棄置於垃圾站。其後有好心人發現貓咪，將牠救出暫放在膠箱內並報案。



一隻白橘色花貓，今（10日）上午11時21分被發現遺棄在牛頭角市政大廈街市地下垃圾站。

事發於周三上午11時21分，垃圾站職員發現一隻花貓被遺棄於牛頭角市政大廈街市地下垃圾站。從片段可見，花貓奄奄一息，相當虛弱。職員以零食嘗試餵飼也不為所動，貓咪楚楚可憐地望着職員。職員你一言我一語討論，懷疑花貓有病故遭遺棄，相信如果無人收養就需要人道毀滅，另一人即批評棄養者：「啲人黐筋㗎，冇性㗎！」

當日有好心人即場表示可收養貓咪，警方記錄其資料後讓她帶走貓咪。該好心人其後在社交平台表示已為貓咪取名「太陽」，但警方昨日（11日）聯絡她，指出由於「太陽」是刑事案件的證物，需交由愛護動物協會獸醫檢查及撰寫報告作為法庭證供，故「太陽」已被愛協人員帶走。她並引亦愛協回應稱，案件完結後會為「太陽」安排領養，到時她在申請人當中可獲「最先排位」。愛協回覆查詢時表示，案件現時列作懷疑殘酷對待動物案，因此未能夠透露更多詳情。