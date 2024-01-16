數年來首於元朗大生圍截獲走私快艇　海關檢$300萬電子產品拘司機

海關今日（16日）凌晨在元朗大生圍搗破一宗快艇走私案，截獲一輛載滿貨物的客貨車，起獲共值約300萬元手機、平板電腦和電話零件等電子產品；涉案63歲司機被捕扣查，但3人成功逃去。海關表示，今次是在過去數年間，首次在大生圍一帶發現走私活動，並稱不法分子警覺性高，會利用附近一帶獨特地形逃避追捕，亦會在上岸前偵查附近一帶是否有人埋伏，增加了行動困難。



行動中，海關截獲共約300萬元的走私電子產品。（陳浩然攝）

海關及有組織罪案調查科特別調查第二組調查主任翁兆灃表示，在大生圍附近一帶埋伏的人員，今日凌晨發現一輛客貨車駛到岸邊，其後有人在岸上搬貨上快艇。人員見狀隨即展開行動，截獲該輛試圖逃走的客貨車，最少3名搬貨疑人跳上快艇，往內地方向逃去。他指，海關人員一直有在元朗進行反走私行動，但資料顯示今次是過去數年間，首次在大生圍破獲走私活動。

行動中，海關人員共搜獲57箱電子產品，包括手機、平板電腦、電話零件和中央處理器等，總值約300萬元。涉案63歲男司機報稱無業，涉嫌違反《進出口條例》被捕，目前正被扣查。據了解，被捕司機只負責開車，不用搬貨，並以約1,300元一轉車的報酬鋌而走險。

海關人員成功截獲該輛試圖逃走的涉案客貨車。（陳浩然攝）

翁續稱，今次行動時有一定困難，因不法分子利用僻靜位置進行走私，而現場附近有很多漁塘、中間道路凹凸不平，增加人員行動危險性；又形容不法分子的警覺性高，抵達涉案位置後會偵查附近位置是否有人埋伏，又使用金屬滑梯協助將岸上的貨物高速滑上船，故人員行動須爭分奪秒。

海關港口及海域科海域突擊及策略規劃組署理高級督察蔡賢銘亦謂，接獲通知後人員隨即派出高速截擊艇和橡皮艇進行追截，惟后海灣地形獨特，不法分子會利用迂迴水道和蠔排等障礙物逃避追捕，又指出后海灣為淺水海灣，船隻航行時需要小心並時刻留意潮水漲退，故快艇在光線不足下高速穿插，會對自身、執法人員和其他船隻構成危險。