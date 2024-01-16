黃大仙連鎖店遇竊失保健品　警拘52歲男　揭涉16案盜$4.1萬貨

警方今日（16日）在黃大仙區拘捕一名連環竊匪。警方表示，上月7日接獲報案，指黃大仙區一連鎖零售店內的保健品被人偷走。黃大仙警區刑事部人員翻查閉路電視調查後，今日在區內以涉嫌「盜竊」，拘捕一名52歲姓李本地男子。經調查發現，疑犯涉嫌與去年11月20日至本月4日期間，於全港多區發生的合共16宗店鋪盜竊案有關，涉及保健產品及藥物等貨物總值約4.1萬元，目前正被扣查，案件交由黃大仙警區刑事調查隊第一隊跟進。



警方今日（16日）在黃大仙區拘捕一名52歲姓李本地男子，指他涉嫌與一宗連鎖零售店盜竊案有關，惟調查發現疑犯涉嫌與合共16宗店鋪盜竊案有關。（警方提供）

警方稱仍在調查案件，包括繼續追查失物去向，不排除再有人被捕，又重申「盜竊」是非常嚴重的罪行，一經定罪最高可被判監10年，市民切勿以身試法；又呼籲店鋪應盡量將貴重的貨物擺放於當眼處，並為貨物及店鋪安裝防盜設備，以免不法之徒有機可乘。

警方亦提醒市民、特別是零售商及回收商《盜竊罪條例》列明任何人如知道或相信某些貨品是贓物而不誠實地收受該貨品，或不誠實地從事或協助另一人或為另一人的利益而將該貨品保留、搬遷、處置或變現，或作出如此安排，即屬處理贓物，最高可被判監14年，故市民應時刻保持警覺、留意貨物來源，切勿接收可疑及或來歷不明的貨物，如衣服、藥物及手提電話等，以免誤墮法網。