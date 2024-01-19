涉偷信用卡買電子產品護膚品轉售圖利　警拘3內地漢檢$8萬贓物

深水埗警區內一間大型電子産品連鎖店近日發生多宗信用卡騙案，警方經深入情報分析後，昨午（18日）於九龍塘達之路一商場進行反詐騙行動，於一間大型電子産品連鎖店，截查3名可疑男子，在他們身上發現4張懷疑屬於他人的信用卡、大量電子產品及護膚品，總值約8萬元，警員遂以涉嫌「串謀詐騙」拘捕該3名年齡介乎29至36歲的男子。據了解，涉事店舖為蘋果公司Apple Store。警方相信有犯罪集團偷取信用卡後轉交詐騙集團成員，在信用卡未獲報失及停用前到大型電子産品連鎖店進行交易，購買容易轉售的貴價電子産品如平板電腦等，再轉售圖利。



警方相信3名被捕人早前以盜取所得的信用卡，在中區一大型電子用品連鎖店及一化妝品店，購買多樣易於轉售的電子產品及護膚品。被捕人現正被扣留調查，案件現交由深水埗警區刑事調查隊第十隊跟進。行動仍在進行中，不排除更多人被捕。

警方呼籲，市民如發現遺失信用卡或信用卡被盜，應即時向相關發卡機構報失，避免損失。另外，店舖職員亦應履行盡職審查責仼，在交易時核對信用卡持有人身份，以確認使用者為信用卡持有人。如發現任何懷疑，應立即終止交易及通知警方，並盡快向警方提供相關資料作跟進，以免信用卡發卡機構及其他市民蒙受更多損失。

警方重申信用卡詐騙案屬嚴重罪行，根據香港法例第210章第17條，任何人以欺騙手段而不誠實地取得屬於另一人的財產，一經定罪，最高可判處監禁10年，市民切勿以身試法。