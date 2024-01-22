獨行賊1分鐘竊尖沙咀樓上舖$170萬名袋　40分鐘前疑到另一層踩線

尖沙咀北京道57號一間樓上名牌手袋樓上舖，姓蘇女店主於昨日（21日）昨晚上8時42分報案，指店舖警鐘響鳴，當接獲保安公司通報後，翻看閉路電視揭發店舖遇到爆竊。經點算後，店內12個手袋不翼而飛，包括Chanel、Hermès等名牌，總值約170萬元。警方將案件列作「爆竊」處理，正追緝一名涉案男子歸案。根據店方提供的閉路電視片段可見，獨行賊男由爆門擸袋至逃去，僅花約一分鐘。



據了解，涉事店舖位於該大廈8樓位置。而同一大廈11樓的另一間同樣買賣名牌手袋的樓上店舖，其閉路電視於晚上8時03分拍攝到，一名身穿藍色上衣、黑色鞋、深色長褲、戴有口罩的男子，在店外用智能電話拍攝。鑑於手袋店拍攝到的賊人，其外型與裝束均與該男子相近，不排除就是同一人，懷疑在上址大廈「踩線」，揀選擬落手作案的目標。



賊人爆竊手袋店後沿破爛的玻璃門離開。(閉路電視片段截圖)

警方表示，於21日晚上8時42分，接獲尖沙咀北京道53至63號一店舖、姓蘇（29歲）女負責人報案，指發現上址的玻璃門被破壞，店內有搜掠痕跡，懷疑上址遭爆竊。人員接報到場，經初步點算，發現約100元現金、約12個共約值170萬元的手袋不見了。經初步調查，案件列「爆竊」，交由油尖警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。警方指，涉案疑人為一名男子，身高約1.7米高、肥身材，案發時身穿深藍色上衣、深色長褲、戴黑色帽、白色口罩及深色旅行袋。

同一大廈11樓的店舖，閉路電視拍攝到懷疑賊人踩線的過程。(閉路電視片段截圖)