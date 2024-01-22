$2000日租白牌車「遊覽香港」　私家車司機去完首站收錢斷正被捕

為打擊「白牌車」，警方今日（22日）派員「放蛇」喬裝乘客，在一個網上平台以2,000元，租用一輛私家車由觀塘出發遊覽香港，並拘捕私家車的28歲姓謝本地男司機涉嫌「非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途」及「使用汽車時沒有第三者保險」。涉事私家車則因沒有運輸署發出的出租汽車許可證，以及涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，被警方扣查作進一步檢驗。據了解，放蛇警員租車後，首先由觀塘一間酒店出發前往西貢，再返回觀塘，司機在前往下一景點前收費，當場「斷正」被捕。



警方派員「放蛇」，以2,000元租用一輛私家車由觀塘一酒店前往西貢，並拘捕涉嫌出租「白牌車」的28歲姓謝本地男司機。圖為涉案私家車。（警方提供）

警方東九龍總區交通部執行及管制組特遣隊人員於網上平台，發現有私家車提供接載服務，遂於今日在區內展開以情報主導的執法行動，打擊非法私家車作出租或載客取酬用途的行為。

警方強調，根據香港法例第374章《道路交通條例》有關「車輛使用的限制」的條文，除非獲發有關牌照，否則任何人不得駕駛或容許他人駕駛或使用汽車，以作出租或取酬載客用途；首次定罪可判罰款1萬元及監禁6個月，再干犯則可處罰2.5萬元及監禁12個月。涉案車輛的牌照亦可予暫時吊銷6個月至12個月。車輛將被扣押直至有關吊銷期屆滿為止。

另外，根據香港法例第272章《汽車保險（第三者風險）條例》，任何人若沒有為汽車購買第三者保險，即屬違法；可判罰款1萬元及監禁12個月，並吊銷駕駛執照12個月至3年不等。

由於非法出租載客取酬的車輛沒有第三者保險，乘客及其他車輛或道路使用者都可能失去應有的保障，警方呼籲市民切勿租用有關車輛。警方會繼續嚴厲執法打擊相關違例罪行，以保障市民安全。