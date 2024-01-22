31歲男涉演唱會票騙案被捕　警搜屋搗製毒工場檢$95萬冰毒及原料

警方早前調查一宗售賣演唱會門票騙案時，以涉嫌洗黑錢罪拘捕一名31歲男子，將他押返大埔區住所搜查時，意外揭發單位為一個製毒工場，在屋內檢獲大批製毒工具、化學原料，以及2公斤懷疑冰毒，毒品市值約95萬元。警員隨即再以涉嫌製造危險藥物拘捕該名男子。由於被捕人只用了毒品原料當中的約五分之一製毒，警方估計若他用盡所有原料，將可額外再製成7至8公斤冰毒。



警方調查一宗售賣演唱會門票騙案，搜查被捕男子的住所時，在單位揭發單位為一個製毒工場，在屋內檢獲大批製毒工具、化學原料，以及2公斤懷疑冰毒。（王譯揚攝）

將軍澳警區重案組主管督察王嘉聲表示，被捕男子姓劉，報稱任職電子產品售貨員。他涉及一宗出售演唱會門票騙案，據了解，該案件中有人在網上聲稱以約3,000元出售演唱會門票，惟買家付款後未能收到門票，警方接報調查後拘捕劉男。

警方調查一宗售賣演唱會門票騙案，搜查被捕男子的住所時，在單位揭發單位為一個製毒工場，在屋內檢獲大批製毒工具，包括滴管、燒杯和燒壺，並發現大批化學原料，以及2公斤懷疑冰毒。（王譯揚攝）

探員就該宗騙案，搜查劉男位於大埔廣福邨、面積400多平方呎的獨居住所，在單位內發現大量危險化學品，相信是未經加工而可用於製作冰毒的原料，並檢獲大批達實驗室級別的製毒工具，包括滴管、燒杯和燒壺等。屋內另有2公斤懷疑冰毒，市值約95萬元。警方相信劉男利用化學原料，在屋內加工製成冰毒。據悉該製毒工場已運作約一個月，用品疑由被捕人的「上線」提供，警方將進一步追查毒品原料等的來源。

警方調查一宗售賣演唱會門票騙案，搜查被捕男子的住所時，在單位揭發單位為一個製毒工場，在屋內檢獲大批製毒工具，包括滴管、燒杯和燒壺，並發現大批化學原料，以及2公斤懷疑冰毒。（王譯揚攝）

警方指出，製作冰毒的工場一般存有多種化學原料，例如丙酮、甲烷、鹽酸等，由於這些原料揮發性高，外國的製毒工場不時發生爆炸事故，若同類事件發生在人煙稠密的香港，後果不堪設想，警方強烈譴責此等不法而自私的行為。警方的拘捕行動仍然持續，不排除會有更多人被捕。

警方調查一宗售賣演唱會門票騙案，搜查被捕男子的住所時，在單位揭發單位為一個製毒工場，在屋內檢獲大批製毒工具、化學原料，以及2公斤懷疑冰毒。將軍澳警區重案組主管督察王嘉聲交代案情。（王譯揚攝）

根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如製造危險藥物，一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及終身監禁。警方呼籲市民切勿以身試法。