警多部門西貢反爆竊　一連10日大舉搜山巡邏　向居民派防盜警報器

年近歲晚，警方西貢分區針對區內爆竊案件的趨勢，於本月11至20日展開跨部門反爆竊行動，一連10日派出西貢分區軍裝巡邏小隊、鄉村巡邏隊、東九龍機動部隊、警民關係組、東九龍總區防止罪案辦公室及警犬隊，分別合作巡查區內爆竊案黑點、搜查山上隱蔽位置及可能有非法入境者匿藏的地方，軍裝人員及機動部隊亦於西貢市中心及主要幹道，進行高姿態巡邏。



行動期間，西貢警區人員在向居民發放防罪資訊。（警方提供）

另為加強警民合作、提高居民的防罪意識及深化鄰里守望關係網絡，西貢分區及黃大仙區警民關係組人員，聯同多名西貢區議會議員和西貢區撲滅罪行委員會委員，於區內舉行多輪防罪宣傳及教育活動，又邀請居民參加「西貢鄰里守望計劃」，冀透過即時通訊程式發放最新防罪資訊予已登記的區內居民；人員亦向村屋住戶派發小型防盜警報器，以進一步協助強化區內村屋防盜。

警方強調，會繼續與社區維持緊密溝通，防止及打擊爆竊案，以保障市民的生命財產，並鼓勵巿民和物管保安人員與警方保持緊密聯繫，以及加強住宅保安防盜措施、妥善保管貴重財物，以免讓匪徒有機可乘。警方呼籲西貢區居民如發現可疑人或情況，可致電西貢分區鄉村巡邏隊24小時熱線 6148—0658提供資料；如情況危急，則應立即致電999報警。