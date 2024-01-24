慈雲山3隻蝙蝠倒地無反應　疑嚴寒失溫2死1傷　交嘉道理農場照料

寒流襲港，本港氣溫急降，天文台連日發出寒冷天氣警告。昨日（23日）有網民在社交平台發文指，在慈雲山毓華街路邊發現3隻蝙蝠倒地，毫無反應，疑因天氣太冷受傷，上載照片至社區群組求助。多名網民留言分析，嚴寒加上有雨，蝙蝠疑「凍暈咗」，建議發文者用毛布包裹蝙蝠保暖。其後發文者表示3隻蝙蝠有一隻已無生命跡象，其餘兩隻生還，已交予愛護動物協會照顧。蝙蝠資訊站解釋，3隻短吻果蝠在嚴寒天氣下，很可能因其葉巢結構受強風破壞而不幸跌下，失去遮掩物，身體被雨水沾濕，容易失溫至死。



愛護動物協會回覆指，愛協督察昨天到場接收了兩隻受傷的成年短吻果蝠。隨後將兩隻蝙蝠送到嘉道理農場。其中一隻於運送途中已死亡，另一隻由嘉道理農場接手進行進一步治理。《香港01》向嘉道理農場查詢，正等待回覆。



有市民在慈雲山發現三隻蝙蝠倒卧地上，並拍照上載至社區群組求助。

蝙蝠資訊站解釋指，蝙蝠倒地情況時常發生，原因有好多，例如：在生育季節（5至6月）時不少遭自然淘汰或學飛時倒地的幼蝠；在颱風或大雨天氣下，蝙蝠巢穴有機會受破壞；蝙蝠難以在極端天氣下飛行和及時找到暫避地方，因體力不支而倒地掙扎求存。

蝙蝠資訊站解釋續指，近日強烈冬季季候風加上嚴寒天氣，慈雲山的3隻果蝠很可能因為其葉巢結構受強風破壞而不幸跌下。在嚴寒的雨天，蝙蝠失去了遮掩物，身體被雨水沾濕，十分容易失溫至死。以往類似事件都常有發生。但很多時不少市民對蝙蝠都持有負面印象，而無即時救助或救援，導致不少悲劇發生。