警西九龍打擊行人亂過馬路　單日發117張傳票　共罰逾23萬元

西九龍總區昨日（23日）進行「總區交通日」及展開代號「萬刃」的打擊違例泊車行動。人員在區內的交通黑點採取聯合行動，共發出117張傳票，以一張傳票罰款2000元計算，單日罰款達23.4萬元，主要涉及「行人不依交通燈號過馬路」及「距離行人過路設施15米範圍內橫過馬路」等違例行為。警方亦在行動期間共拖走25部造成嚴重阻塞的車輛。



警方在行動期間共拖走25部造成嚴重阻塞的車輛。（警方提供）

警方在區內的交通黑點採取聯合行動，針對涉及行人和駕駛者的不良習慣，包括「不依交通燈號過馬路」、「距離行人過路設施15米範圍內橫過馬路」、「非法進入黃色方格路口」和「不小心駕駛」等違法行為進行執法，以減少意外及確保道路暢通。人員於行動中亦於不同地方，包括斑馬線、黃色方格路口及禁區使用流動攝錄器材以提升執法效率。

警方在行動中共發出117張傳票，主要涉及「行人不依交通燈號過馬路」及「距離行人過路設施15米範圍內橫過馬路」等違例行為。 此外，警方亦已調派便裝人員進行執法。一旦發現行人胡亂過馬路，警方將不予警告即時作出票控。

「萬刃」（KNIFEBATCH）行動是警方為打擊嚴重違泊行為而組成的拖車專隊，並且將對不負責任的違泊車輛即時拖走。行動目標包括打擊雙行泊車、停泊在巴士站、行人過路處、道路轉彎位置及緊急車輛出入口等一些影響其他市民的違泊行為。人員於行動期間共拖走25部造成嚴重阻塞的車輛。

警方提醒市民，如果有司機違例泊車，造成交通嚴重阻塞，或對其他道路使用者構成危險，警方除了會多次票控有關車輛及檢控司機外，亦會不予警告下將車輛即時拖走，並呼籲駕駛人士，切勿因一時之便違例停泊車輛。西九龍總區將持續打擊重點交通違例事項，以確保道路暢順及保障道路使用者安全。