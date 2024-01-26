海關粉嶺冚私煙倉　拘61歲負責人檢$1100萬貨　料三成再走私海外

海關今日（26日）突擊搜查位於粉嶺軍地村的一個貨倉，搜出約300萬支私煙，市值約1,100萬元，應課稅值約750萬元，貨倉的61歲女負責人被捕。海關指，私煙集團會以不同的紙箱重新包裝私煙、並以衣服等日常物品作掩飾，偽裝成普通貨物以便運送；部分私煙包裝上貼有寄往海外的郵寄標籤，估計約三成將「二次走私」到煙稅更高的海外市場。



海關今日（26日）突擊搜查位於粉嶺軍地村的一個貨倉，搜出約300萬支私煙，市值約1,100萬元。（陳浩然攝）

海關稅收罪案調查科調查主任文永輝表示，人員今午在粉嶺反私煙行動中，突擊搜查一個位於軍地村的貨倉，搜出300萬支私煙，倉庫61歲女負責人被捕。調查顯示有關私煙是經水路運港，於該貨倉內暫存，初步相信貨倉已運作數月，將調查該名女子有否收受報酬，以及貨倉是否由她租用。

文永輝提到，私煙集團會用不同圖案和大小的紙箱，重新包裝涉案的私煙，並在其上放置衣服等日常物品，圖將私煙偽裝成普通貨物，以便在市內運送和減低被偵查風險；部分搜獲的私煙屬海外流行的品牌，包裝亦貼上寄往海外的郵寄標籤，估計不法分子會將約三成私煙「二次走私」到煙稅更高的地方。

海關在粉嶺軍地村一個貨倉檢獲約300萬支私煙，拘捕貨倉女負責人（中）。（陳浩然攝）

隨着農曆新年將至，海關會繼續加強打擊各類私煙活動，亦會繼續調查這批私煙的來源和去向，不排除有更多人被捕。海關重申走私為嚴重罪行，輸入或輸出未列艙單貨物可被罰款200萬元和監禁7年，處理、管有或買賣私煙亦可被罰款100萬元和監禁兩年。